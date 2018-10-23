banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93331
ALTIN
230.254
DOLAR
5.7863
STERLİN
7.5053
EURO
6.6345
Galipoğlu’na tokat gibi ceza
GALİPOĞLU'NA TOKAT GİBİ CEZA
Mavideniz’ler hapis yatacak
MAVİDENİZ'LER HAPİS YATACAK
Başka üniveristeye geçiş yapabilmek için transcrip çaldılar
BAŞKA ÜNİVERSİTEYE GEÇİŞ YAPABİLMEK İÇİN...
Gizem Galipoğluları'na 6 yıl hapis
Gizem Galipoğluları'na 6 yıl hapis
banner282

Çakıcı: “Çaluda’nın olayı devede pire”

Çakıcı: “Çaluda’nın olayı devede pire”

23 Ekim 2018 Salı 13:22
Çakıcı: “Çaluda’nın olayı devede pire”

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler ( TKP Yeni Güçler) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, koalisyon hükümetini oluşturan partilerin seçim öncesindeki “rüşvet ve yolsuzlukların üzerine gideceğiz” söylemlerinin havada kaldığını, UBP Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda’nın dokunulmazlığının kaldırılmasının “devede pire olduğunu” iddia etti.
UBP Milletvekili Aytaç Çaluda'nın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüttüğü dönemde aldığı bazı kararlar nedeniyle görevini kötüye kullandığı gerekçesi ile yargılanmasının önünü açmak için Meclis’te oluşturulan Özel Komitenin hazırladığı raporun Meclis’te kabul edilmesi ve Çaluda’nın dokunulmazlığının kaldırılması kararını değerlendiren Çakıcı, “ Alınan karar doğru bir karardır” dedi.
Çakıcı şöyle devam etti:
“Ama bir milletvekili üzerinden sanki de yolsuzlukların üzerine gidiliyormuş gibi hava yaratarak şov yapmak, yolsuzlukların üzerine gidiyorsunuz anlamı taşımaz. Ülkede yaşanan usulsüzlükleri, yolsuzlukları, rüşveti düşündüğünüzde Çaluda’nın olayı devede piredir. Siz önce peşkeşin üzerine gidin. Üzerine giderken de uzaklara da bakmayın, peşkeş hemen yanı başınızdadır.”
Yolsuzluk ve rüşvet olaylarının araştırılması için bir komisyon kurulması gerektiğini ifade eden Çakıcı, rüşvetlerin üzerine gidecek bir komite kurulması konusunda bir iradenin koalisyon hükümetinde olmadığını ileri sürdü.
“Elle tutulur hiçbir icraatı olmayan dörtlü koalisyon hükümetinin yaptığı zamlarla orta ve dar gelirliyi ezdiğini” savunan Çakıcı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ı eleştirdi.
Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın sendikalara yaptığı çağrıya değinen Çakıcı, , “Ben gönüllüyüm. Maliye Bakanlığı’nın anahtarını bana versin. Kendisinin yapmadığı vergi reformunu yaparız” ifadelerini kullandı.
 

Son Güncelleme: 23.10.2018 17:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehit Aileleri Ve Malül Gaziler Derneği, Kayıplar Konusunda Kıbrıs Rum Polisi’ni Kınadı
Şehit Aileleri Ve Malül Gaziler Derneği, Kayıplar Konusunda Kıbrıs Rum Polisi’ni Kınadı
Bakanlar Kurulu Toplandı
Bakanlar Kurulu Toplandı
Besim: “sağlık Siyaset Üstü Tutulmalı”
Besim: “sağlık Siyaset Üstü Tutulmalı”
Kalkınma Finans Enstitüleri Ve Yeşil Ekonomi Forumu Başladı
Kalkınma Finans Enstitüleri Ve Yeşil Ekonomi Forumu Başladı
Meclis Toplantısı Sürüyor
Meclis Toplantısı Sürüyor
Tdp Gazimağusa İlçesi 6. Olağan Kongresi Yapıldı…gazimağusa İlçe Başkanlığına Ece Balcı Getirildi
Tdp Gazimağusa İlçesi 6. Olağan Kongresi Yapıldı…gazimağusa İlçe Başkanlığına Ece Balcı Getirildi
Şahali, Tarım Ve Üretim Materyalleri Yasasının Meclis’e İadesini Tavsiye Ettiğini Açıkladı
Şahali, Tarım Ve Üretim Materyalleri Yasasının Meclis’e İadesini Tavsiye Ettiğini Açıkladı
Gönyeli Sam Karma Resim Sergisi Cuma Günü Açılacak
Gönyeli Sam Karma Resim Sergisi Cuma Günü Açılacak
Tüketiciler Derneği Dövizle Borçlananların Mağduriyetini Gidermek İçin Adım Atılmasını İstedi
Tüketiciler Derneği Dövizle Borçlananların Mağduriyetini Gidermek İçin Adım Atılmasını İstedi
“birinci Lefke Kent Sempozyumu” Hazırlıkları Sürüyor
“birinci Lefke Kent Sempozyumu” Hazırlıkları Sürüyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim