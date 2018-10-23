Çakıcı: “Çaluda’nın olayı devede pire”

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler ( TKP Yeni Güçler) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, koalisyon hükümetini oluşturan partilerin seçim öncesindeki “rüşvet ve yolsuzlukların üzerine gideceğiz” söylemlerinin havada kaldığını, UBP Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda’nın dokunulmazlığının kaldırılmasının “devede pire olduğunu” iddia etti.

UBP Milletvekili Aytaç Çaluda'nın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüttüğü dönemde aldığı bazı kararlar nedeniyle görevini kötüye kullandığı gerekçesi ile yargılanmasının önünü açmak için Meclis’te oluşturulan Özel Komitenin hazırladığı raporun Meclis’te kabul edilmesi ve Çaluda’nın dokunulmazlığının kaldırılması kararını değerlendiren Çakıcı, “ Alınan karar doğru bir karardır” dedi.

Çakıcı şöyle devam etti:

“Ama bir milletvekili üzerinden sanki de yolsuzlukların üzerine gidiliyormuş gibi hava yaratarak şov yapmak, yolsuzlukların üzerine gidiyorsunuz anlamı taşımaz. Ülkede yaşanan usulsüzlükleri, yolsuzlukları, rüşveti düşündüğünüzde Çaluda’nın olayı devede piredir. Siz önce peşkeşin üzerine gidin. Üzerine giderken de uzaklara da bakmayın, peşkeş hemen yanı başınızdadır.”

Yolsuzluk ve rüşvet olaylarının araştırılması için bir komisyon kurulması gerektiğini ifade eden Çakıcı, rüşvetlerin üzerine gidecek bir komite kurulması konusunda bir iradenin koalisyon hükümetinde olmadığını ileri sürdü.

“Elle tutulur hiçbir icraatı olmayan dörtlü koalisyon hükümetinin yaptığı zamlarla orta ve dar gelirliyi ezdiğini” savunan Çakıcı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ı eleştirdi.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın sendikalara yaptığı çağrıya değinen Çakıcı, , “Ben gönüllüyüm. Maliye Bakanlığı’nın anahtarını bana versin. Kendisinin yapmadığı vergi reformunu yaparız” ifadelerini kullandı.

