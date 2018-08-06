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Çakıcı: “Bu asgari ücret dar ve orta gelirlinin çöküşüdür”

Çakıcı: “Bu asgari ücret dar ve orta gelirlinin çöküşüdür”

06 Ağustos 2018 Pazartesi 15:07
Çakıcı: “Bu asgari ücret dar ve orta gelirlinin çöküşüdür”

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, asgari ücrete yapılan 255 liralık artışın çalışanlar ve emekçiler için yeterli olmadığını kaydetti ve bunun emekçinin, çalışanın, dar gelirlinin ve orta gelirlinin çöküşü olduğunu savundu.
Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre bugün Kıbrıs TV’de bir programa katılan Çakıcı, “son üç ay içerisine baktığımız zaman özellikle dövizdeki artış nedeniyle Türk lirası değer kaybına uğradı. Elektriğe % 50’ya varan ve akaryakıta yapılan zamlar yanında, geçen hafta tüp gaza 12 lira artış yapıldı. Asgari ücrete yapılan artışı bu koşullarda değerlendirmek lazım. Yapılan 255 liralık artışı ortaya koyduğunuzda bu son dönemdeki elektriğe, benzine, mazotu ve tüp gazdaki artışı dahi karşılamıyor. Yalnızca verilen artış, bir dar gelirlinin evindeki elektrik fiyatına karşılık gelir” dedi.
Hükümeti “beceriksizlik” ve “ herhangi bir icraatta bulunamamakla” suçlayan Çakıcı, “Gerçekten insanlarımız yaşayamayacak, borçlarının ödeyemeyecek, zamlarla ezilir hale geldiler. İnsanların yaşam kalitelerini düzeltemeyen ve gerilerde bırakan bir asgari ücret değerlendirmesiyle karşı karşıyayız” diye konuştu.
Hükümetin göreve geldiği yedi ay boyunca icraatları ile değil şov ve sansasyonel haberlerle gündeme geldiğini ileri süren Çakıcı, sosyal medyadaki paylaşımların “acı verici” olduğu değerlendirmesinde bulundu ve halkın hükümetten icraat beklediğini belirtti.
Çakıcı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in Güney Kıbrıs’tan uçakla seyahatine de değindi ve “Ucuzlat o zaman. KTHY battı dediler, kurun o zaman” dedi.
 

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Son Güncelleme: 06.08.2018 19:04
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