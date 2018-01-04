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ÇAKICI: “BORÇ FAİZLERİ DÖVİZDE 2 KATINI GEÇMEYECEK”

ÇAKICI: “BORÇ FAİZLERİ DÖVİZDE 2 KATINI GEÇMEYECEK”

04 Ocak 2018 Perşembe 15:04
ÇAKICI: “BORÇ FAİZLERİ DÖVİZDE 2 KATINI GEÇMEYECEK”
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ÇAKICI: “BORÇ FAİZLERİ DÖVİZDE 2 KATINI GEÇMEYECEK”

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, hükümete gelmeleri durumunda Faiz Yasası’nı geçirerek borç faizlerinin dövizde 2 katını geçmeyecek şekilde düzenleyeceklerini belirtti. 

Partiden yapılan açıklamaya göre Çakıcı, katıldığı TV programında Seçim Manifestosunda yer alan projelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Mehmet Çakıcı, Faiz Yasası’nın geçirilmesinin şart olduğunu belirterek, dövizde iki katından yukarı olan bütün faizlerin silineceğini belirtti. Bu sistemde bazı bankacıların tefeci haline geldiğini kaydeden Çakıcı, düzenleme yapılması gerektiğini kaydetti. 

Çakıcı, geçmiş yıllarda mazbata, faiz mağduriyetleri yüzünden hapse girmek üzere olan insanların yapılan yasayla kurtarıldıklarını kaydederek, Faiz Yasası’nı geçireceklerini yasayla faize faiz uygulanmasıyla anaparanın 50-100 katı gibi astronomik rakamlara ulaşarak borçlu insanların hayatını karartan sisteme son verileceğini belirtti. 

“KADIN VE GENÇ GİRİŞİMCİLERE 50 BİN TL DESTEK VERİLECEK”

Çakıcı, her kadın ve genç girişimciye yeni kuracağı iş için 50 bin TL destek verileceğini, bu sayede iş hayatına atılacak girişimcilerin destekleneceğini ifade etti. 

Kadının toplumsal yaşama katılımını artırmayı ve yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçladıklarını belirten Çakıcı, gençlerin de önünün açılması için ekonomik düzeylerinin yükseltilmesi gerektiğini düşünerek böyle bir projeyi gündeme getirdiklerini kaydetti. 

Bunun yanında kadınlara şiddetin son yıllarda artış gösterdiğini belirten Çakıcı, kadına yönelik şiddetle etkin mücadele edileceğini ve kadın sığınma evinin kurulacağını sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 04.01.2018 16:06
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