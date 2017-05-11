CAHİLCE HAREKET ETMİŞLER!

Kurudere köyünde sirkat ettikleri araba ile Limasol’a giden ve Limasol’da da sirkat ettikleri araçla kaçak yollardan KKTC’ye gelerek Güney Kıbrıs’a kayıtlı arabayı KKTC’ye ithal eden sanık Mehmet Mavideniz ve Gökhan Takımcılar dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı.



Kurudere köyünde 2017 yılı Ocak ayı içerisinde CV 343 plakalı araç ile aracın bagaj kısmında bulunan av tüfeği ve 25 adet fişenki sirkat ederek Limasol’a giden ve Limasol’da da EMN 819 plakalı aracı sirkat edip kaçak yollardan KKTC’ye ithal eden sanık Mehmet Mavideniz ile Gökhan Takımcılar, dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. “İthali yasak ve gümrüğü ödenmemiş mal tasarrufu”, “İthali yasak malı KKTC’ye ithal etmek”, “Mevzuattan kaçınmak amacı güden harekette bulunmak”, “Kanunsuz ateşli silah taşımak”, “Kayıtsız ateşli silah tasarruf etmek”, “Tasarruf ruhsatı olmaksızın ateşli silah taşıma”, “Tasarruf ruhsatı olmaksızın ateşli silah tasarruf etme”, “Kanunsuz patlayıcı madde taşıma”, “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu” ve “Sirkat” davalarından yargılanarak suçlu bulunan sanık Mavideniz ile Takımcılar’a ceza yağdı. 10 davadan itham edilerek suçlu bulunan sanık Mavideniz ile Takımcılar toplam 32’şer ay hapis cezasına mahkum edilirken, cezalarının birlikte çekilmesine emir verildi. Sanık Mavideniz ile Takımcılar 6’şar ay hapis yatacaklar.



Araba çalarak Limasol’a gitmişlerdi



31 Ocak 2017 tarihinde Kurudere’de Ramazan İçen, kendi adına kayıtlı olan ve içerisinde 500 TL nakit para ile bagajında av tüfeği ve 25 adet fişenk bulunan CV 343 plakalı aracını kahvehane önündeki yol kenarına park edip kontak anahtarını da üzerinde bırakarak kahvehaneye gitmişti. Ayni gün sanık Mehmet Mavideniz ve Gökhan Takımcılar, Kurudere köyüne gidip marketten bir şeyler aldıktan sonra CV 343 plakalı aracı görmüşler ve konu aracın kontak anahtarının üzerinde olduğunu fark edederek araca binip çalıştırarak olay yerinden ayrılmışlardı. İçen, aracının Turunçlu köyüne doğru uzaklaştığını görüp polise haber vermesi üzerine polis konu araçla ilgili Turunçlu ve Akdoğan köyü çevresinde araştırma yapmasına rağmen aracı bulamamıştı. Mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmada 31 Ocak 2017 tarihinde sanıkların sirkat ettikleri CV 343 plakalı araçla Güney Kıbrıs’a gitmiş oldukları öğrenilmişti. Sanık Mavideniz ile Takımcılar, sirkat ettikleri CV 343 plakalı araç ile Limasol’a gitmişler ve Limasol’da park halinde olan ve kontak anahtarları üzerinde bulunan 10 bin TL değerindeki EMN 819 plakalı aracın sağ ön kapı camını sert bir cisimle kırıp aracı çalıştırarak sirkat etmişlerdi. Sanıklar Limasol’dan sirkat ettikleri EMN 819 plakalı aracı sürerek Beyarmudu bölgesinden gümrük işlemlerini yaptırmadan KKTC’ye ithal etmiş ve Akdoğan köyüne giderek konu aracı sanık Takımcılar’ın evi önüne park etmişlerdi. 1 Şubat 2017 tarihinde ise sanık Gökhan Takımcılar’ın Akdoğan’daki evinde olduğunu öğrenen polis ekipleri sanık Takımcılar’ı evinde tutuklayıp polis aracına bindirmeye çalıştıkları esnada sanık Takımcılar, kalabalık bir grup yardımıyla tutukluluktan firar etmişti. Sanık Mehmet Mavideniz ise 2 Şubat 2017 tarihinde Akdoğan’da tespit edilerek tutuklanmış sanık Gökhan Takımcılar ise polise giderek teslim olmuştu.



Kocatürk: Sanıklar aile şefkatinden yoksun büyüdü



Sanık Mehmet Mavideniz ile Gökhan Takımcılar’ın avukatı Mustafa Kocatürk, her iki sanığın da 23 yaşında olduğunu söyledi. Sanık Gökhan Takımcılar’ın ilkokul 3. sınıftan terk olduğunu, 8 yaşındayken ise annesi tarafından terk edildiğini babasının ise 2 sene önce hayatını kaybettiğini belirterek sanık Takımcılar’ın hem annesiz hem de babasız kaldığını söyledi. Kocatürk, sanık Mehmet Mavideniz’in ise küçük yaşta çocuk yurduna verildiğini ifade ederek aile şefkatinden mahrum kaldığını ve bu durumun sanık Mavideniz’i olumsuz yönde etkilediğini belirtti.



“Ciddi ve yaygınlaşan suçlardandır”



Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Melek Esendağlı, sanık Mehmet Mavideniz ile Gökhan Takımcılar’ı itham edildikleri davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı. Sanıkların mahkum olduğu en ağır davanın “Kanunsuz ateşli silah taşıma ve tasarruf” olarak görüldüğünü belirten Esendağlı, sanıkların av tüfeğini taşıma ve tasarrufunun “Sirkat” ile ilgili olgulardan neşet ettiğini açıkladı. Esendağlı, bu doğrultuda gerek “Kanunsuz ateşli silah taşıma ve tasarruf”, gerek “Kanunsuz patlayıcı madde taşıma ve tasarruf”, gerekse “Sirkat” suçunun mahkeme gündeminde ciddi ve yaygın olarak gözlemledikleri davalardan olduğuna dikkatleri çekti. Meseleye özgü koşullara bakıldığında sanıkların kontak anahtarlarını üzerinde gördükleri CV 343 plakalı aracı tasarruflarına aldıklarını ve sirkat ettiklerini belirten Esendağlı, sirkat ettikleri aracın içerisinde bulunan av tüfeği ile patlayıcı madde olan fişenkleri de sirkat ettiklerinin görüldüğünü açıkladı. Esendağlı, sanıkların kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı maddelerle ilgili taşıma ve tasarruf suçlarının özüne bakıldığında sirkat ettikleri aracın içerisinde bulunması itibariyle konu emtiaları da taşıma ve tasarruf suçunu işlemiş olduklarını belirtti. Esendağlı, sanıkların mahkum oldukları “İthali yasak ve gümrüğü ödenmemiş mal tasarrufu”, “İthali yasak malı KKTC’ye ithal etmek”, “Mevzuattan kaçınmak amacı güden harekette bulunmak”, davalarının ise Gümrük Yasası tahtında getirilen mali nitelikli suçlar olduğunu belirtti. Sanıkların konu suçları işleyiş şekline bakıldığında Güney Kıbrıs’tan almış oldukları aracı hiçbir resmi bildirimde bulunmadan getirmiş olduklarını belirten Esendağlı, sanıkların bu doğrultuda da konu suçları işlemiş olduklarının görüldüğünü ifade etti.



“Cahilce hareketlerle bu suçlara tevessül ettiler”



Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Melek Esendağlı, sanıkların her ikisinin de eğitim düzeylerinin ve sosyoekonomik düzeylerinin oldukça düşük kimseler oldukları ve cahilce hareketlerle bu suçlara tevessül ettiklerinin anlaşıldığını belirterek, sanıkların güvenli sosyal çevre ve aile yaşantısı itibariyle şanssız olarak çocukluk geçirmiş kişiler olup 23 yaşında olgunlaşma yaşına yaklaşan kişiler olduğunu ifade etti. Sanıkların işlemiş oldukları suçların ciddiyetini ve vahametini birlikte değerlendirdiğimizde ve bu yöndeki suçların yaygınlaşma eğilimini dikkate aldıklarını belirten Esendağlı, sanıklara ceza takdir ederken hürriyeti bağlayıcı ceza takdir etmeyi ve kamu yararını ön planda tutmayı uygun ve adil bulduklarını açıkladı. Esendağlı, sanık Mehmet Mavideniz ile Gökhan Takımcılar’ı mahkum oldukları “Mevzuattan kaçınmak amacı güden harekette bulunma” davasından 4’er ay, “Kanunsuz ateşli silah taşıma” davasından 4’er ay, “Kayıtsız ateşli silah tasarruf etme” davasından 4’er ay, “Tasarruf ruhsatı olmaksızın ateşli silah taşıma” davasından 4’er ay, “Tasarruf ruhsatı olmaksızın ateşli silah tasarruf etme” davasından 4’er ay, “Kanunsuz patlayıcı madde taşıma” davasından 3’er ay, “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu” davasından 3’er ay ve “Sirkat” davasından ise 6’şar ay hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.