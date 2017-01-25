Çağlar: “cesaretli Adımlarınızı Bekliyoruz”

Lefkoşa, 25 Ocak 17 : Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere Strazburg’ta bulunan CTP Güzelyurt Milletvekili Mehmet Çağlar, Avrupa Konseyi Dönem Başkanı sıfatıyla katılımcılara hitap eden Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e soru yönelterek, “Cesaretli adımlarınızı bekliyoruz” dedi.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Çağlar, söz alarak konuşma yaptığı toplantıda, “çözümle birlikte federal Kıbrıs'ın ilk başkanları olarak Anastasiadis ve Akıncı'yı birlikte bu salonda görmeyi arzu ettiğini” belirtti. Konuşmasında, “tarihi bir misyonla Anastasiadis ile Kıbrıslı Türk lider Akıncı’nın 21 aydır müzakereleri yürüttüklerini” kaydeden Çağlar, “Çözümle birlikte barış için her iki topluma dönük olarak liderlerin cesaretli adımlar atmasını bekliyor ve destekliyoruz. Cenevre'deki zirvede, Mont Pelerin'de yapılması planlanan ve geçtiğimiz hafta yapılan teknik çalışma sonrasında Kıbrıs Cenevre Konferansı’nın garantör ülkelerle birlikte yeniden toplanması öngörülmüştü. Bu toplantı ne zaman olacak ve Kıbrıs Türk ve Rum halklarının güvenlik endişelerini nasıl gidermeyi düşünüyorsunuz? Görüşme sürecinde bundan sonraki beklentiniz nedir?” diye sordu.

CTP açıklamasına göre, “Teknik çalışma sonrası yeniden toparlanması beklenen” Cenevre Konferansı’nın detaylarına dair soru da yönelten Çağlar, Anastasiadis’ten liderlerin bu konuyu yarın görüşeceği cevabını aldı. Anastasiadis, “garantörler konusuna değindiği cevabında, çok yol kat edildiği, meselenin günümüze göre uyarlanması ve içişlerine müdahaleyi içermeyecek şekilde dönüşmesi gerektiği” üzerinde durdu.

CTP açıklamasına göre Anastasiadis, “yarın Akıncı ile görüşeceklerini, süreci ve formatı birlikte değerlendireceklerini belirtti. İçerikle ilgili gelişmeleri Akıncı ile uzlaştıkları şekilde bir sonuca bağlanmadan paylaşmak istemediğini, ancak oldukça ilerlemeler kat ettiklerini, fakat güvenlik ve garantiler konusunda yürünmesi gereken bir yol olduğunu kaydetti. 1974 sonrası oluşan ortamın Kıbrıslı Rumlar’da güvensizlik yarattığını, Kıbrıslı Türklerin de 1974 öncesi yaşananlardan ötürü güven duymadıkları için Türkiye'nin garantörlüğünü istediğini belirten Anastasiadis, “Fakat garantörler geçmişte Kıbrıs’ın anayasasını ve bölünmezliğini koruyamadıkları gibi her biri de bugünkü durumu yaratan sorumlular oldu. Garantörlerin günümüze uyarlanması gerekiyor ancak iç işlerine müdahaleyi içermeyecek şekilde dönüşmesi gerekiyor” dedi.

CTP açıklamasına göre, Genel Kurul’daki görüşmelerden sonra Anastasiadis ve Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulides ile, Anastasiadis’e ayrılan başkanlık ofisinde görüşen Çağlar, oldukça samimi görüşmeler yaptıklarını, özellikle asker konusunda Anastasiadis ve Kasulides’in kademeli bir azaltmanın mümkün olabileceğini düşündüklerini söyledi, her iki toplumun çözüm sonrası süreçte birbirlerine güven vermesinin önemine değindi. Çağlar, “Toplumlar bunu başarabilirse ancak o zaman gerçek anlamda askersizleştirmenin ve eski sistemdeki garantörlüğe gerek olmadığının görülebileceği üzerinde duruldu” dedi.

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