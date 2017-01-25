FLAŞ HABER

Gezi Kabusa Döndü

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Ocak 2017 Çarşamba 12:37

Çağlar: “cesaretli Adımlarınızı Bekliyoruz”

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere Strazburg’ta bulunan CTP Güzelyurt Milletvekili Mehmet Çağlar, Avrupa Konseyi Dönem Başkanı sıfatıyla katılımcılara hitap eden Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e soru yönelterek, “Cesaretli adımlarınızı bekliyoruz” dedi.

Çağlar: 'cesaretli Adımlarınızı Bekliyoruz”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa, 25 Ocak 17 : Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere Strazburg’ta bulunan CTP Güzelyurt Milletvekili Mehmet Çağlar, Avrupa Konseyi Dönem Başkanı sıfatıyla katılımcılara hitap eden Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e soru yönelterek, “Cesaretli adımlarınızı bekliyoruz” dedi.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Çağlar, söz alarak konuşma yaptığı toplantıda, “çözümle birlikte federal Kıbrıs'ın ilk başkanları olarak Anastasiadis ve Akıncı'yı birlikte bu salonda görmeyi arzu ettiğini” belirtti. Konuşmasında, “tarihi bir misyonla Anastasiadis ile Kıbrıslı Türk lider Akıncı’nın 21 aydır müzakereleri yürüttüklerini” kaydeden Çağlar, “Çözümle birlikte barış için her iki topluma dönük olarak liderlerin cesaretli adımlar atmasını bekliyor ve destekliyoruz. Cenevre'deki zirvede, Mont Pelerin'de yapılması planlanan ve geçtiğimiz hafta yapılan teknik çalışma sonrasında Kıbrıs Cenevre Konferansı’nın garantör ülkelerle birlikte yeniden toplanması öngörülmüştü. Bu toplantı ne zaman olacak ve Kıbrıs Türk ve Rum halklarının güvenlik endişelerini nasıl gidermeyi düşünüyorsunuz? Görüşme sürecinde bundan sonraki beklentiniz nedir?” diye sordu.

CTP açıklamasına göre, “Teknik çalışma sonrası yeniden toparlanması beklenen” Cenevre Konferansı’nın detaylarına dair soru da yönelten Çağlar, Anastasiadis’ten liderlerin bu konuyu yarın görüşeceği cevabını aldı. Anastasiadis, “garantörler konusuna değindiği cevabında, çok yol kat edildiği, meselenin günümüze göre uyarlanması ve içişlerine müdahaleyi içermeyecek şekilde dönüşmesi gerektiği” üzerinde durdu.

CTP açıklamasına göre Anastasiadis, “yarın Akıncı ile görüşeceklerini, süreci ve formatı birlikte değerlendireceklerini belirtti. İçerikle ilgili gelişmeleri Akıncı ile uzlaştıkları şekilde bir sonuca bağlanmadan paylaşmak istemediğini, ancak oldukça ilerlemeler kat ettiklerini, fakat güvenlik ve garantiler konusunda yürünmesi gereken bir yol olduğunu kaydetti. 1974 sonrası oluşan ortamın Kıbrıslı Rumlar’da güvensizlik yarattığını, Kıbrıslı Türklerin de 1974 öncesi yaşananlardan ötürü güven duymadıkları için Türkiye'nin garantörlüğünü istediğini belirten Anastasiadis, “Fakat garantörler geçmişte Kıbrıs’ın anayasasını ve bölünmezliğini koruyamadıkları gibi her biri de bugünkü durumu yaratan sorumlular oldu. Garantörlerin günümüze uyarlanması gerekiyor ancak iç işlerine müdahaleyi içermeyecek şekilde dönüşmesi gerekiyor” dedi.

CTP açıklamasına göre, Genel Kurul’daki görüşmelerden sonra Anastasiadis ve Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulides ile, Anastasiadis’e ayrılan başkanlık ofisinde görüşen Çağlar, oldukça samimi görüşmeler yaptıklarını, özellikle asker konusunda Anastasiadis ve Kasulides’in kademeli bir azaltmanın mümkün olabileceğini düşündüklerini söyledi, her iki toplumun çözüm sonrası süreçte birbirlerine güven vermesinin önemine değindi. Çağlar, “Toplumlar bunu başarabilirse ancak o zaman gerçek anlamda askersizleştirmenin ve eski sistemdeki garantörlüğe gerek olmadığının görülebileceği üzerinde duruldu” dedi.

(SEL) FOTOĞRAFLI

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çiftçiler Birliği Başkanı Kelle: “genel Tarım Sigortası Fonu’nun İki Yıllık Geleceğini Teminat Olarak Vermeyi Kabul Etmiyoruz’’ Çiftçiler Birliği Başkanı Kelle: “genel Tarım...
Büyükkonuk Belediye Başkanı Sennaroğlu Ubp’ye Katıldığını Açıkladı Büyükkonuk Belediye Başkanı Sennaroğlu Ubp’ye...
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Mezuniyet Töreni Yapıldı Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi...
‘karşılama’ Ktgb’de Gösterildi ‘karşılama’ Ktgb’de Gösterildi
Başbakan Özgürgün, Eski Kthy Ve Eti Çalışanlarından Bir Heyeti Kabul Etti Başbakan Özgürgün, Eski Kthy Ve Eti Çalışanlarından...
Türkçe Ve Yunanca “tiyatronun Sınır İhlali” Pazartesi Tanıtılıyor Türkçe Ve Yunanca “tiyatronun Sınır İhlali”...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Çiftçiler Birliği Başkanı Kelle: “genel...
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, Tarım Sigortası Fonu’nun borçlanması...

Haberi Oku