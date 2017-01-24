Çağlar, Ap Genel Kurul Toplantısında Kasulides’e “kıbrıslı Türklerin Ab’ye Harmonizasyonu İçin Ab Komisyonu Nezdinde Ne Gibi Girişimler Yapılacağını Sordu”

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere Strazburg’ta bulunan CTP Milletvekili Mehmet Çağlar, 2017'nin ilk altı ayında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Başkanlığı’nı yürütecek olan Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Yannis Kasulides’in komiteye hitaben yaptığı konuşmayı takip ederek soru sordu.

Lefkoşa, 24 Ocak 17 : Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere Strazburg’ta bulunan CTP Milletvekili Mehmet Çağlar, 2017'nin ilk altı ayında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Başkanlığı’nı yürütecek olan Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Yannis Kasulides’in komiteye hitaben yaptığı konuşmayı takip ederek soru sordu.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, konuşmasına, “Bir Kıbrıslı Türk Parlamenter olarak Kıbrıslı Rumların Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi dönem başkanlığını kutlar, hayırlı olsun der, bir sonraki dönem başkanlığının Federal Kıbrıs olarak Kıbrıslı Türkler ve Rumlar tarafından birlikte yürütülmesini dilerim”diyerek başlayan Çağlar, Kasulides’e, “Kıbrıslı Türklerin AB’ye harmonizasyonu için AB Komisyonu nezdinde ne gibi girişimler yapılacağını, AB kurumlarını cesaretlendirmek için ne gibi adımlar atılacağını” sordu.

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Yannis Kasulides’in, Çağlar’a cevabında, “temennisinin, en kısa sürede birleşik federal Kıbrıs’a ulaşmak olduğunu, hem dönem başkanlıklarını birlikte yürütmeyi hem de tüm delegasyonlarda birlikte çalışmayı temenni ettiklerini ifade ettiği” belirtildi.

CTP açıklamasında, bu arada Genel Kurul çıkışında yapılan sohbetlerde Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Yannis Kasulides’in, “Cenevre sürecinin olumlu sonuçlanmasını beklediği, liderlerin sağladığı ilerlemenin desteklenmesi ve çözüme gitmek için sürecin daha da sahiplenilmesi, garantörlerin de Kıbrıs'ta daha az sayıda asker bulundurulacak bir çözüme katkı yapmaları gerektiğini düşündüğünü ifade ettiği” belirtildi.

Açıklamada, Kasulides’in, “Anastasiadis ve Akıncı'nın yirmi aydır sürdürdüğü müzakere sürecinin çok önemli bir noktaya geldiğini düşündüğü, referanduma gidebilmenin ve çözümün mümkün olduğuna inandığı, bunun için de Cenevre konferansının olumlu yürümesinin çok önemli olduğunu vurguladığı” belirtildi.

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