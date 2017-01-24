Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Ocak 2017 Salı 12:05

Çağlar, Ap Genel Kurul Toplantısında Kasulides’e “kıbrıslı Türklerin Ab’ye Harmonizasyonu İçin Ab Komisyonu Nezdinde Ne Gibi Girişimler Yapılacağını Sordu”

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere Strazburg’ta bulunan CTP Milletvekili Mehmet Çağlar, 2017'nin ilk altı ayında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Başkanlığı’nı yürütecek olan Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Yannis Kasulides’in komiteye hitaben yaptığı konuşmayı takip ederek soru sordu.

Çağlar, Ap Genel Kurul Toplantısında Kasulides'e 'kıbrıslı Türklerin Ab'ye Harmonizasyonu İçin Ab Komisyonu Nezdinde Ne Gibi Girişimler Yapılacağını Sordu”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa, 24 Ocak 17 : Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere Strazburg’ta bulunan CTP Milletvekili Mehmet Çağlar, 2017'nin ilk altı ayında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Başkanlığı’nı yürütecek olan Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Yannis Kasulides’in komiteye hitaben yaptığı konuşmayı takip ederek soru sordu.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, konuşmasına, “Bir Kıbrıslı Türk Parlamenter olarak Kıbrıslı Rumların Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi dönem başkanlığını kutlar, hayırlı olsun der, bir sonraki dönem başkanlığının Federal Kıbrıs olarak Kıbrıslı Türkler ve Rumlar tarafından birlikte yürütülmesini dilerim”diyerek başlayan Çağlar, Kasulides’e, “Kıbrıslı Türklerin AB’ye harmonizasyonu için AB Komisyonu nezdinde ne gibi girişimler yapılacağını, AB kurumlarını cesaretlendirmek için ne gibi adımlar atılacağını” sordu.

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Yannis Kasulides’in, Çağlar’a cevabında, “temennisinin, en kısa sürede birleşik federal Kıbrıs’a ulaşmak olduğunu, hem dönem başkanlıklarını birlikte yürütmeyi hem de tüm delegasyonlarda birlikte çalışmayı temenni ettiklerini ifade ettiği” belirtildi.

CTP açıklamasında, bu arada Genel Kurul çıkışında yapılan sohbetlerde Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Yannis Kasulides’in, “Cenevre sürecinin olumlu sonuçlanmasını beklediği, liderlerin sağladığı ilerlemenin desteklenmesi ve çözüme gitmek için sürecin daha da sahiplenilmesi, garantörlerin de Kıbrıs'ta daha az sayıda asker bulundurulacak bir çözüme katkı yapmaları gerektiğini düşündüğünü ifade ettiği” belirtildi.

Açıklamada, Kasulides’in, “Anastasiadis ve Akıncı'nın yirmi aydır sürdürdüğü müzakere sürecinin çok önemli bir noktaya geldiğini düşündüğü, referanduma gidebilmenin ve çözümün mümkün olduğuna inandığı, bunun için de Cenevre konferansının olumlu yürümesinin çok önemli olduğunu vurguladığı” belirtildi.

(SEL) FOTOĞRAFLI

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ctp Dikmen’de Üyelerle Buluştu Ctp Dikmen’de Üyelerle Buluştu
Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar, Buhara Medya Ödüllerine Layık Görüldü Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar, Buhara Medya...
Karakol İlkokulu’nda Çevre Etkinliği Düzenlendi Karakol İlkokulu’nda Çevre Etkinliği Düzenlendi
Cumhurbaşkanı Vekili Siber, Seramikçiler Derneği Sergisinin Açılışına Katıldı Cumhurbaşkanı Vekili Siber, Seramikçiler Derneği...
Tkp Yeni Güçler, Hava-sen İle Görüştü Tkp Yeni Güçler, Hava-sen İle Görüştü
Gaü’de Doktora Ve Yüksek Lisans Programlarına Ara Dönem Kayıtları Başladı Gaü’de Doktora Ve Yüksek Lisans Programlarına...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Ctp Dikmen’de Üyelerle Buluştu
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, üyelerle buluşmak için ilçelerde toplantılar başlattı. Girne İlçesi’nin...

Haberi Oku