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Çağlar Ve Ertuğruloğlu, İsrail Ve Filistin’de Gözlem Ve İncelemelere Katılacak

CTP-BG Güzelyurt Milletvekili Mehmet Çağlar ve UBP Lefkoşa Milletvekili Tahsin Ertuğruloğlu, AKPA heyetiyle İsrail ve Filistin’de gözlem ve incelemelerde bulunacak.

Çağlar Ve Ertuğruloğlu, İsrail Ve Filistin’de Gözlem Ve İncelemelere Katılacak

CTP-BG Güzelyurt Milletvekili Mehmet Çağlar ve UBP Lefkoşa Milletvekili Tahsin Ertuğruloğlu, AKPA heyetiyle İsrail ve Filistin’de gözlem ve incelemelerde bulunacak.

26 Kasım 2014 Çarşamba 14:54
Çağlar Ve Ertuğruloğlu, İsrail Ve Filistin’de Gözlem Ve İncelemelere Katılacak
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 CTP-BG Güzelyurt Milletvekili Mehmet Çağlar ve UBP Lefkoşa Milletvekili Tahsin Ertuğruloğlu, AKPA heyetiyle İsrail ve Filistin’de gözlem ve incelemelerde bulunacak.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı kararı uyarınca, 27 Kasım – 1 Aralık  tarihleri arasında İsrail ve Filistin’de  gerçekleştirilecek olan Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi (AKPA) Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi toplantısına ve Komite toplantısı çerçevesinde Gazze ve Batı Şeria’daki gözlem ve incelemelere katılamak üzere, CTP-BG Güzelyurt Milletvekili Mehmet Çağlar ve UBP Lefkoşa Milletvekili Tahsin Ertuğruloğlu görevlendirildi.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Tahsin Ertuğruloğlu  İsrail ve  Filistin’deki temasların hemen ardından KKTC’ye dönerken, Mehmet Çağlar 1-5 Aralık  tarihleri arasında Fransa’nın başkenti Paris’te  gerçekleştirilecek olan Eşitlik ve Ayrımcılığı Önleme Komitesi; Kültür, Bilim, Eğitim ve Medya Komitesi; Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi toplantılarına katılacak.

Heyete, Basın, Dışilişkiler ve Protokol Müdürü Resa Savaş Paşaoğluları eşlik edecek.

Heyetin, Fransa’ya giden kısmı ise temaslarını tamamlayarak 6Aralık’ta KKTC’ye dönecek

Anahtar Kelimeler:
CTP-BG Güzelyurt Milletvekili Mehmet Çağlar Ve UBP Lefkoşa Milletvekili Tahsin ErtuğruloğluAKPA Heyetiyle İsrail Ve Filistin’de Gözlem Ve Incelemelerde Bulunacak.
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