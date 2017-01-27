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27 Ocak 2017 Cuma 16:23

Çağlar AKPM Başkanı Agramunt İle Strazburg’ta Biraraya Geldi

Çağlar AKPM Başkanı Agramunt İle Strazburg'ta Biraraya Geldi
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Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere Strazburg’ta bulunan CTP milletvekili Mehmet Çağlar,  Kıbrıs Türk delegasyonu olarak, AKPM Başkanı İspanyol milletvekili Pedro Agramunt ile görüştü.

CTP’den yapılan açıklamaya göre görüşmede  Kıbrıs müzakere süreci değerlendirildi ve Çağlar, Nisan’da yapılacak olan Genel Kurul’da, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in birlikte Genel Kurul’a hitaben konuşma yapmalarının sağlanmasını  önerdi.

Agramunt bunu danışmanına not ettirerek ilk başkanlık konseyi toplantısında bunun gündeme taşınmasını istedi.

CTP Milletvekili Çağlar Türkiye’nin garantörlüğünün Kıbrıslı Türkler için önemli olduğunu da belirtti.

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