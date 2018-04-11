ÇAĞLAR'A ACI VEDA BUGÜN...

Ercan-İskele Anayolu Serdarlı köyü yakınlarında önceki gün meydana gelen trafik kazasında yaşamını kaybeden 32 yaşındaki Çağlar Mintaş bugün son yolculuğuna uğurlanacak

Ülkeyi önceki gün yasa boğan trafik kazasında yaşamını yitiren Çağlar Mintaş, dün akşam saatlerinde ailesinin ülkeye gelmesi ile bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen ve önceki gün yaşama veda eden Mintaş, bugün Lefkoşa’da öğle namazının ardından sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaza yerinde yaşamını kaybetmişti

Yürek yakan kaza, önceki gün Ercan-İskele anayolu Serdarlı köyü yakınlarında meydana gelmişti.

Çağlar Mintaş, yönetimindeki LT 795 plakalı salon aracın direksiyon hâkimiyetini kaybederek, karşı istikametten gelen 54 yaşındaki Dzhelal Mehmed yönetimindeki LZ 089 plakalı kamyon araç ile yüz yüze çarpışmış, her iki araçta yaklaşık 85 metre sürüklendikten sonra durabilmişti.

Kazada, araç içinde sıkışan Mintaş olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Havadis