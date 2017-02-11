Çağdaş Müzik Derneği Tsm Korosu, Türkiye Ve Kosova’da Konser Verecek

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ilk konser, Engelsiz Yaşam Evi Projesi kapsamında pazartesi günü Çorlu’da düzenlenecek.

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