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11 Şubat 2017 Cumartesi 13:25

Çağdaş Müzik Derneği Tsm Korosu, Türkiye Ve Kosova’da Konser Verecek

Çağdaş Müzik Derneği Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu, gelecek hafta Türkiye ve Kosova’da konser verecek.

Çağdaş Müzik Derneği Tsm Korosu, Türkiye Ve Kosova'da Konser Verecek
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Lefkoşa, 11 Şubat 17 Çağdaş Müzik Derneği Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu, gelecek hafta Türkiye ve Kosova’da konser verecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ilk konser, Engelsiz Yaşam Evi Projesi kapsamında pazartesi günü Çorlu’da düzenlenecek.

“Gönlümüzdeki Şarkılar” konserine Çağdaş Müzik Derneği’nden Ersin Tünay, Çorlu Müzik Derneği’nden Gülden Kaya şeflik yapacak. Çorlu Yeni Kültür Merkezi’nde saat 20.00’de başlayacak.

Konserden elde edilecek gelir, Çorlu’da şehitler adına yapılacak okulun inşasında kullanılacak.

Kosova’da halk konserleri şeklinde gerçekleşecek konserlerin ilki Çarşamba günü yapılacak. Folklor gösterisine de yer verilecek Prizren Kültür Evi’ndeki konser saat 19.00’da başlayacak. İkinci konser Perşembe günü saat 18.00’de Vuçitırın Kültür Evi’nde verilecek.

(RÇ/FEZ)

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