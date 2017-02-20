Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Şubat 2017 Pazartesi 09:12

Çağdaş Müzik Derneği Tsm Korosu, Türkiye’de Ve Kosova’da Konser Verdi

Çağdaş Müzik Derneği Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu, Türkiye’de ve Kosova’da konserler verdi.

Çağdaş Müzik Derneği Tsm Korosu, Türkiye'de Ve Kosova'da Konser Verdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

“GÖNLÜMÜZDEKİ ŞARKILAR” ÇORLU VE KOSOVA’DA SESLENDİRİLDİ

Lefkoşa, 20 Şubat 17 : Çağdaş Müzik Derneği Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu, Türkiye’de ve Kosova’da konserler verdi.

40 kişilik Çağdaş Müzik Derneği korosu “Gönlümüzdeki Şarkılar” konserleri çerçevesinde geçen hafta Çorlu Müzik Derneği Korosu’yla işbirliğiyle Çorlu’da bir, Kosova’da ise iki kez sahne alarak Türk müziğinden örnekler seslendirdi.

ÇORLU’DAKİ KONSER ENGELSİZ YAŞAM EVİ İÇİN

Çağdaş Müzik Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, ilk konser, Çorlu’daki Engelsiz Yaşam Evi projesi kapsamında Çorlu’da Kültür Merkezi’nde verildi.

“Gönlümüzdeki Şarkılar” konserine Çağdaş Müzik Derneği’nden Ersin Tünay, Çorlu Müzik Derneği’nden Gülden Kaya şeflik yaptı.

KOSOVA’DA İKİ KONSER

Kosova’daki konserler halk konseri şeklinde oldu. Halk dansları gösterisine de yer verilen konserler “Memleketim” şarkısıyla final yaptı.

Öte yandan, Çağdaş Müzik Derneği Başkanı Ersin Tünay ile Çorlu Müzik Derneği Başkanı Hasan Kaya, Çorlu’da ve Kosova’da devlet yetkilileri tarafından kabul edildi.

DEVLET YETKİLİLERİNE ZİYARET

İki derneğin yönetim kurulu üyeleri Tekirdağ Valiliği, Çorlu Belediyesi, Çorlu Halk Eğitim Merkezi, Çorlu Kaymakamlığı’na ziyaretlerde bulunarak, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, Çorlu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Gürsan Çil, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç ile görüştü.

Kosova’da Meclis Başkan Yardımcısı Fikrim Damka, Milletvekili Muferra Sinik, Prizren Belediye Meclisi Başkan Yardımcısı Levent Buş ile bir araya gelindi.

KARDEŞ DERNEK PROTOKOLÜ...5 YIL BOYUNCA ORTAK KONSERLER VERİLECEK

Çağdaş Müzik Derneği Başkanı Ersin Tünay’ın verdiği bilgiye göre, Çorlu Müzik Derneği ile Çağdaş Müzik Derneği kardeş dernek protokolü çerçevesinde 5 yıl boyunca birlikte konserler verecek.

(RÇ/GÜL) FOTOĞRAFLI

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaplıca’da Kanunsuz Avlanma…1 Kişi Hakkında Yasal İşlem Kaplıca’da Kanunsuz Avlanma…1 Kişi Hakkında...
Para Kambiyo Yasası'na Aykırı Hareket Para Kambiyo Yasası'na Aykırı Hareket
Mağusa’da Tartışma Bıçaklamayla Sonuçlandı… Mağusa’da Tartışma Bıçaklamayla Sonuçlandı…
Posta Dairesi’nden Özel Tarih Damgaları Posta Dairesi’nden Özel Tarih Damgaları
Kttb Başkanı Arifoğlu: “genel Sağlık Sigortası’nın Çıkarılması Çok Önemli” Kttb Başkanı Arifoğlu: “genel Sağlık Sigortası’nın...
Kıbrıslı Türk Ve Rum Gençlerini Aynı Çatı Altında Buluşturmak Üzere 2 Karma Etkinlik Düzenleyen Kıbrıs Arkadaşlık Programı’na Son Başvuru Tarihi 26 Şubat Kıbrıslı Türk Ve Rum Gençlerini Aynı Çatı...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Kaplıca’da Kanunsuz Avlanma…1 Kişi Hakkında...
Kaplıca'da, Kaplıca - Büyükkonuk çemberinin yaklaşık 200 metre doğu kısmındaki sürekli av koruma bölgesi...

Haberi Oku