Çağdaş Müzik Derneği’nin Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu Yararına Düzenlediği Etkinlik Yapıldı

Lefkoşa, 11 Mayıs 17 : Çağdaş Müzik Derneği’nin, Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu yararına düzenlediği “Şarkılarla Şiirler Aydınlatacak Geleceğimizi” adlı etkinlik dün akşam yapıldı.

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan etkinlikte, Ersin Tünay yönetimindeki Çağdaş Müzik Derneği Türk Sanat Müziği Korosu ile Grup Otantik, solist Mustafa Kutbittin eşliğinde şarkılarını, Feyzan Korur, İlkay Adalı, Dr. Arif Albayrak, Nurperi Özgener, Hüsniye Okray ve Talat Ürer şiirlerini seslendirdi. Gecede sürpriz yaparak Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu öğretmenleri de şarkılar seslendirdi.

Geliri Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’na bağışlanacak olan etkinlik sonunda Dr. Fazıl Küçük İlkokulu Müdürü Feray Konti yaptığı konuşmada, proje koordinatörü Çağdaş Müzik Derneği Başkanı Şefi Ersin Tünay’a teşekkür etti, gecenin anısına Tünay ile solist Mustafa Kutbittin’e üzerinde okulun adı yazılı Kıbrıs’a özgü hasır sandalye maketi sundu.

(SEL) FOTOĞRAFLI