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08 Mayıs 2017 Pazartesi 09:03

Çağdaş Müzik Derneği, Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu Yararına Etkinlik Düzenliyor

Çağdaş Müzik Derneği, Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu yararına “Şarkılarla Şiirler Aydınlatacak Geleceğimizi” etkinliği düzenliyor.

Çağdaş Müzik Derneği, Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu Yararına Etkinlik Düzenliyor
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Lefkoşa, 8 Mayıs 17 : Çağdaş Müzik Derneği, Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu yararına “Şarkılarla Şiirler Aydınlatacak Geleceğimizi” etkinliği düzenliyor.

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde Çarşamba akşamı saat 20.00’de yer alacak etkinlikte, Ersin Tünay yönetimindeki Çağdaş Müzik Derneği Türk Sanat Müziği Korosu (TSM) ile Grup Otantik şarkılar, Feyzan Korur, İlkay Adalı, Dr. Arif Albayrak, Nurperi Özgener, Hüsniye Okray, Talat Ürer ve Ayşe Tural şiirler seslendirecek.

Çağdaş Müzik Derneği’nden verilen bilgiye göre, etkinliğin biletleri 10 TL’den satışa sunuldu.

(SEL) FOTOĞRAFLI

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