Çağdaş Müzik Derneği, Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu Yararına Etkinlik Düzenliyor

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde Çarşamba akşamı saat 20.00’de yer alacak etkinlikte, Ersin Tünay yönetimindeki Çağdaş Müzik Derneği Türk Sanat Müziği Korosu (TSM) ile Grup Otantik şarkılar, Feyzan Korur, İlkay Adalı, Dr. Arif Albayrak, Nurperi Özgener, Hüsniye Okray, Talat Ürer ve Ayşe Tural şiirler seslendirecek.

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