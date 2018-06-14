Çağdaş Müzik Derneği’nden Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına “Türk Müziği Festivali”

TÜNAY: “BU ÜLKEDE DÜZENLENEN EN BÜYÜK ORGANİZASYONLARDAN BİRİ… GURURLUYUZ. KURUM VE KURULUŞLARA YARDIMLARIMIZ SÜRECEK”



Çağdaş Müzik Derneği’nin Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına düzenlediği “KKTC 1’inci Uluslararası Türk Müziği Festivali” dün akşam gerçekleştirdi.

Derneğin kuruluşunun beşinci yılı kapsamında düzenlenen organizasyon Girne’de Acapulco Resort Hotel’de oldu. Koro Şefi Ersin Tünay’ın organizasyonuyla gerçekleşen festivale Türkiye, Almanya, Londra, Kosova ve KKTC’den korolar ve ses sanatçıları katıldı. Organizasyona 250 kişi katkı koydu.

Çağdaş Müzik Derneği ev sahipliğinde düzenlenen festivalde ilk önce Şef Ersin Tünay yönetinindeki Çağdaş Müzik Derneği Türk Sanat Müziği Korosu çıktı.

Türkiye Cumhuriyeti’nden Çorlu Müzik Derneği ile Ayşe Taş Türk Müziği Korosu, Almanya’dan Leverkusen Musiki Cemiyeti, Londra’dan Vatan Kültürel Türk Müziği Korosu, Kosova’dan Zübeyde Hanım Kosova Türk Kadınlar Derneği Ata Kadınları Korosu da şefleriyle birlikte sahne aldı.



Gecenin sunuculuğunu ses sanatçısı Neslihan Çakır üstlenirken, festivalde sanatçılar Ayşe Ekiz, Ayşe Taş, Ahmet Koç, İbrahim Sayın, Bahar Gökhan, Ruşen Yılmaz da sahne aldı.Şef Ersin Tünay, gecede yaptığı konuşmada sosyal sorumluluk çerçevesinde birçok konser verdiklerini belirterek, kurum kuruluşlara yardımlarını sürdüreceklerini vurguladı. Festivali, “Ülkede düzenlenen en büyük organizasyonlardan biri” diye nitelendiren Tünay, “Bundan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz” dedi.Tünay, festivalin sponsorların ve gönüllülerin katkılarıyla gerçekleştirildiğini de belirtti.Kanser Hastaları Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, organizasyona katkı koyan herkese teşekkür etti. 5’inci yıl pastası kesilerek final yapılan gecede, katılımcılara teşekkür belgesi ve plaket verildi.