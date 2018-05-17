Çağdaş Müzik Derneği “KKTC I.Uluslararası Türk Müziği Festivali” düzenliyor

Çağdaş Müzik Derneği kuruluşunun beşinci yılı kutlamaları çerçevesinde, 11 – 14 Haziran tarihlerinde Acapulco Resort Hotel’de, KKTC I.Uluslararası Türk Müziği Festivali gerçekleştiriyor.
Festival koordinatörlüğünü yürüten dernek başkanı ve koro şefi Ersin Tünay yaptığı açıklamada, festival kapsamında gerçekleştirilecek konserden elde edilecek gelirin Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışlanacağını belirtti.
Festivalde, festival Koordinatörü ve Şef Ersin Tünay yönetiminde KKTC Çağdaş Müzik Derneği, Şef Gülden Kaya yönetiminde Türkiye Cumhuriyeti Çorlu Müzik Derneği, Şef Münir Çelik yönetiminde Almanya Leverkusen Musiki Cemiyeti, Şef Naci Göçen yönetiminde İngiltere-Londra Vatan Kültürel Türk Müziği Korosu, Şef Ayşe Taş yönetiminde Türkiye Cumhuriyeti Ayşe Taş Türk Müziği Korosu ve Şef Nevzat Sundo yönetimindeki Kosova Cumhuriyeti Zübeyde Hanım Kosova Türk Kadınlar Derneği Ata Kadınları Korosu konser verecek.
Festivale giriş biletleri 50 TL’den satılacak. Bu arada festival çerçevesinde atölye çalışması yapılacak, konuklara gezi düzenlenecek.