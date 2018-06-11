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Çağdaş Müzik Derneği “KKTC. I. Uluslararası Türk Müziği Festivali” Çarşamba Gecesi Gerçekleşiyor...

Çağdaş Müzik Derneği, kuruluşunun beşinci yılı kutlamaları çerçevesinde, Acapulco Resort Hotel’de, KKTC I.Uluslararası Türk Müziği Festivali gerçekleştiriyor.

Çağdaş Müzik Derneği “KKTC. I. Uluslararası Türk Müziği Festivali” Çarşamba Gecesi Gerçekleşiyor...

Çağdaş Müzik Derneği, kuruluşunun beşinci yılı kutlamaları çerçevesinde, Acapulco Resort Hotel’de, KKTC I.Uluslararası Türk Müziği Festivali gerçekleştiriyor.

11 Haziran 2018 Pazartesi 11:24
Çağdaş Müzik Derneği “KKTC. I. Uluslararası Türk Müziği Festivali” Çarşamba Gecesi Gerçekleşiyor...

Çağdaş Müzik Derneği, kuruluşunun beşinci yılı kutlamaları çerçevesinde, Acapulco Resort Hotel’de, KKTC I.Uluslararası Türk Müziği Festivali gerçekleştiriyor
Festival koordinatörlüğünü  dernek başkanı ve koro şefi Ersin Tünay yürütüyor. Festival kapsamında gerçekleştirilecek konserden elde edilecek gelir Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışlanacak.
Festival çerçevesinde 13 Haziran akşamı saat 20.30’da gerçekleştirilecek konsere, TRT Ses sanatçıları Ayşe Taş, Ayşe Ekiz, ülke sanatçılarından Bahar Gökhan, İbrahim Sayın, Udi bestekar Ruşen Yılmaz, Müzikolog saz sanatçısı Ahmet Koç, Keman Sanatçısı Namık Taşpınarlı katılacak.

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Festivalde, festival Koordinatörü ve Şef Ersin Tünay yönetiminde KKTC Çağdaş Müzik Derneği, Şef Gülden Kaya yönetiminde Türkiye Cumhuriyeti Çorlu Müzik Derneği, Şef Münir Çelik yönetiminde Almanya Leverkusen Musiki Cemiyeti, Şef Naci Göçen yönetiminde İngiltere-Londra Vatan Kültürel Türk Müziği Korosu, Şef Ayşe Taş yönetiminde Türkiye Cumhuriyeti Ayşe Taş Türk Müziği Korosu ve Şef Nevzat Sundo yönetimindeki Kosova Cumhuriyeti Zübeyde Hanım Kosova Türk Kadınlar Derneği  Ata Kadınları Korosu konser verecek.
Festivale giriş biletleri 50 TL’den satılacak. Biletler Çağdaş Müzik Derneği, Kanser Hastaları Yardım Derneği  ile Deniz Plaza Lefkoşa ve Girne şubelerinde temin edilebilecek.
Bu arada festival çerçevesinde atölye çalışması yapılacak, konuklara gezi düzenlenecek.    
 

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Son Güncelleme: 11.06.2018 14:49
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