Çağdaş Müzik Derneği “KKTC. I. Uluslararası Türk Müziği Festivali” Çarşamba Gecesi Gerçekleşiyor...

Çağdaş Müzik Derneği, kuruluşunun beşinci yılı kutlamaları çerçevesinde, Acapulco Resort Hotel’de, KKTC I.Uluslararası Türk Müziği Festivali gerçekleştiriyor
Festival koordinatörlüğünü dernek başkanı ve koro şefi Ersin Tünay yürütüyor. Festival kapsamında gerçekleştirilecek konserden elde edilecek gelir Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışlanacak.
Festival çerçevesinde 13 Haziran akşamı saat 20.30’da gerçekleştirilecek konsere, TRT Ses sanatçıları Ayşe Taş, Ayşe Ekiz, ülke sanatçılarından Bahar Gökhan, İbrahim Sayın, Udi bestekar Ruşen Yılmaz, Müzikolog saz sanatçısı Ahmet Koç, Keman Sanatçısı Namık Taşpınarlı katılacak.
Festivale giriş biletleri 50 TL’den satılacak. Biletler Çağdaş Müzik Derneği, Kanser Hastaları Yardım Derneği ile Deniz Plaza Lefkoşa ve Girne şubelerinde temin edilebilecek.
Bu arada festival çerçevesinde atölye çalışması yapılacak, konuklara gezi düzenlenecek.