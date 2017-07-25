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25 Temmuz 2017 Salı 12:53

Çağdaş Müzik Derneği Antalya’da Konser Verdi

Çağdaş Müzik Derneği, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın katkısıyla, “Kuzey Kıbrıs –Çok Yakında” sloganıyla Antalya’da düzenlenen tanıtım etkinliğinde sahne aldı.

Çağdaş Müzik Derneği Antalya'da Konser Verdi
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Çağdaş Müzik Derneği, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın katkısıyla, “Kuzey Kıbrıs –Çok Yakında” sloganıyla Antalya’da düzenlenen tanıtım etkinliğinde sahne aldı.

Dernekten verilen bilgiye göre, konser Antalya’da Mark Antalya Alışveriş Merkezi’nde oldu.

Şef Ersin Tünay başkanlığında Antalya’da konser veren üyeler, Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal’ı da makamında ziyaret etti, görüş alışverişinde bulundu. Çağdaş Müzik Derneği başkan ve üyeleri davet üzerine Gösteri Sanatları Merkezi’nin temel atma törenine de katıldı.

Çağdaş Müzik Derneği Başkanı Şef Ersin Tünay, Antalya’da kaldıkları sürede Muratpaşa Belediyesi Başkanı Uysal ve meclis üyelerinin kendileriyle yakından ilgilendiğini, bu sayede birçok tarihi yeri ziyaret etme fırsatı da bulduklarını ifade ederek, karşılıklı ilişkilerin süreceğini belirtti.

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