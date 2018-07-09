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Çağdaş Eğitim Platformu, Din Derslerinin Ana Ders Haline Getirilmesi İstemiyle Eylem Düzenledi!

EĞİTİM BAKANI’NIN, DİN DERSİNİN SEÇMELİ DERS YAPILACAĞI AÇIKLAMASINI ELEŞTİREN PLATFORM “BU TARZ SÖYLEM VE TAVIRLARIN BELLİ YAŞAM TARZLARINA SAHİP OLAN İNSANLARIN KUTUPLAŞTIRILMASI VE DEMOKRATİK HAKLARINA YÖNELİK BİR DARBE VURULMASININ DIŞINDA BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR” GÖRÜŞÜNÜ BELİRTTİ 

Çağdaş Eğitim Platformu, Din Derslerinin Ana Ders Haline Getirilmesi İstemiyle Eylem Düzenledi!

EĞİTİM BAKANI’NIN, DİN DERSİNİN SEÇMELİ DERS YAPILACAĞI AÇIKLAMASINI ELEŞTİREN PLATFORM “BU TARZ SÖYLEM VE TAVIRLARIN BELLİ YAŞAM TARZLARINA SAHİP OLAN İNSANLARIN KUTUPLAŞTIRILMASI VE DEMOKRATİK HAKLARINA YÖNELİK BİR DARBE VURULMASININ DIŞINDA BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR” GÖRÜŞÜNÜ BELİRTTİ 

09 Temmuz 2018 Pazartesi 10:27
Çağdaş Eğitim Platformu, Din Derslerinin Ana Ders Haline Getirilmesi İstemiyle Eylem Düzenledi!

EĞİTİM BAKANI’NIN, DİN DERSİNİN SEÇMELİ DERS YAPILACAĞI AÇIKLAMASINI ELEŞTİREN PLATFORM “BU TARZ SÖYLEM VE TAVIRLARIN BELLİ YAŞAM TARZLARINA SAHİP OLAN İNSANLARIN KUTUPLAŞTIRILMASI VE DEMOKRATİK HAKLARINA YÖNELİK BİR DARBE VURULMASININ DIŞINDA BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR” GÖRÜŞÜNÜ BELİRTTİ 

 Çağdaş Eğitim Platformu, din derslerinin ana ders haline getirilmesi, din eğitimine gereken önemin verilmesi ve branş öğretmenlerinin istihdamı gibi taleplerle Başbakanlık önünde eylem düzenledi.

“Milli Eğitim Manevi Eğitimsiz Olamaz”, “Milli ve Manevi Eğitim Haktır” yazılı pankartların da açıldığı eylemde, Platform adına Necati Demir bildiri okudu.

Yeni ders yılında din derslerinin seçmeli yapılacağı yönündeki açıklamaları nedeniyle ilgili Milli Eğitim ve Kültür Bakanı’nın eleştirildiği açıklamada, “Bu tarz söylem ve tavırların belli yaşam tarzlarına sahip olan insanların kutuplaştırılması ve demokratik haklarına yönelik bir darbe vurulmasının dışında başka bir şey değildir” denildi.

Eğitim Bakanı’nın bir okulu hedef alan açıklamalarda bulunmasının anti demokratik bir hareket sayıldığı iddia edilen açıklamada, Platform olarak hem Eğitim Bakanı hem de bazı üst düzey makamlara şikâyet, öneri ve aruzlarını aktarıldığı ancak dikkate alınmadıkları belirtildi.

“Bazı istisnai durumlar gerekçesiyle din dersini seçmeli hale getirmek özgürleştirmek olarak kabul edilemez” ifadesi yer alan açıklamada, “Bakana din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin sadece bir din dersi, yani mezhepçilik üzerine kurulmuş bir ders olmadığını, çocuklarımıza ve gençlerimize kültür ve ahlak konusunda aktarılması gereken önemli değerlerimizin öğretildiği bir ders olduğunu anlatmaya çalıştık” ifadeleri yer aldı.

SINAV TÜZÜĞÜ

Açıklamada, imamı bulunmayan çok sayıdaki camiye atama yapılabilmesi için Din İşleri Başkanlığı için hazırlanan sınav tüzüğünün Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmasının da beklentiler arasında olduğu kaydedildi.

DAHA KALABALIK EYLEM UYARISI

Milli Eğitim Bakanı’na din dersleri konusundaki tutumundan vazgeçme çağrısı da içeren açıklamada, bu tutumdan vazgeçilmediği takdirde daha kalabalık bir kitleyle eylem yapılacağı uyarısı da yer aldı.

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Son Güncelleme: 09.07.2018 13:36
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