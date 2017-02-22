FLAŞ HABER

Haftalık Hava Durumu

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Şubat 2017 Çarşamba 14:51

ÇAĞ-SEN İle Belça Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzaladı

ÇAĞ-SEN İle Belça Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzaladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

BELÇA Ltd’e ait işyerlerinde çalışanların çalışma koşulları ile özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesi (TİS) bugün imzalandı. Toplu iş sözleşmesine BELÇA LTD adına Genel Müdür Berkem Öztuğ ve ÇAĞ-SEN adına Başkan Mehmet Davulcu imza koydu.

BELÇA Müdürlüğünde yapılan imza töreninde konuşan Genel Müdür Berkem Öztuğ, özel sektörde toplu iş sözleşmesi yapan ender kuruluşlardan biri, marketçilik alanında ise  tek olduklarını ifade etti.

Öztuğ, sendikalı ve toplu sözleşmeli işçi çalıştırmanın sanılanın aksine işverenin de lehine olduğuna dikkati çekerek, özel sektör işletme sahiplerine “sendikalaşma hakkına saygı göstermeleri” çağrısında bulundu.

Toplu iş sözleşmelerinin amacının sadece maaş ve özlük haklarını düzenlemek olmadığını belirten Öztuğ, iş istikrarı ve verimliliğin ana hedef olduğunu belirtti.

Çağ-Sen Başkanı Mehmet Davulcu da,  1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2018 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesiyle, Belça çalışanlarına İş güvenliği yanı sıra, sosyal ve ekonomik menfaatler elde ettiklerini söyledi.

Deneme devresini tamamlayıp kadrolanan ve en alt seviyede maaş çeken bir işçinin brüt maaşının  1990 TL’den 2 bin 420 TL’ye yükseldiğini söyleyen Davulcu, bunun “ülke gerçeklerinin üzerinde bir maaş artışı” olduğunu belirtti.

Özel sektör işverenlerine de seslenen Davulcu, sendikalı ve sözleşmeli işçi çalıştırmanın verimlilik açısından çok daha sağlıklı olduğunu söyledi, işverenleri işçilerin sendikalaşmasının önüne engeller koymaktan vazgeçmeye çağırdı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Mesai Saatleri… Yeni Mesai Saatleri…
“2. Kemal Yücel Araştırma Onur Ödülü” Töreni Gerçekleştirildi “2. Kemal Yücel Araştırma Onur Ödülü” Töreni...
Ctp Heyeti Türk-sen’i Ziyaret Etti Ctp Heyeti Türk-sen’i Ziyaret Etti
ESKİ ESERLERLE İLGİLİ YASA DEĞİŞTİRİLMEDEN KABUL EDİLDİ ESKİ ESERLERLE İLGİLİ YASA DEĞİŞTİRİLMEDEN...
Kask Hayat Kurtardı Kask Hayat Kurtardı
KARI KOCA TARTIŞMASI KANLI BİTTİ! KARI KOCA TARTIŞMASI KANLI BİTTİ!
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Yeni Mesai Saatleri…
Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, mesai saatleri konusunda kamuda yetkili sendikalardan...

Haberi Oku