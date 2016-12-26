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26 Aralık 2016 Pazartesi 10:14

ÇAĞ-SEN Elektrik Zammını Eleştirdi

Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (ÇAĞ-SEN) Başkanı Mehmet Davulcu, elektriğe yapılan zammı eleştirdi ve hükümeti dönüşebilir enerji politikalarını desteklemesini istedi.

ÇAĞ-SEN Elektrik Zammını Eleştirdi
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Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (ÇAĞ-SEN) Başkanı Mehmet Davulcu, elektriğe yapılan zammı eleştirdi ve hükümeti dönüşebilir enerji politikalarını desteklemesini istedi.

Davulcu konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, 2003’ten bu yana gelmiş geçmiş hükümetlerin Türkiye ile imzaladıkları ekonomik programlar çerçevesinde toplumun orta ve alt gelir kesimini sistematik bir şekilde fakirleştirdiğini, son elektrik zammının da bu politikanın parçası olduğunu savundu

“Zamları haksız ve sömürü amaçlı buluyoruz” diyen Davulcu, şöyle devam etti:

“Elektrik maliyetlerini düşürecek yöntemler vardır. Günümüz dünyasında fosil yakıt ile elektrik enerjisi üretme yöntemi terk edilip, dönüşebilir enerji üretimine geçilmektedir. Güneş ışınlarını dik alması nedeniyle ülkemiz bu anlamda en elverişli ülkeler arasındadır. Hükümetten beklenen, dönüşebilir enerji üretimini destekleyen politikalar üretip ucuz enerjinin yolunu açmasıdır.”

Davulcu hükümeti zammı geri almaya çağırdı.

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Anahtar Kelimeler
ÇAĞ-SENElektrikZam
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