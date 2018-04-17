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ÇAĞ-SEN: “Dövizdeki Yükseliş Tüm Mal Ve Hizmet Fiyatlarının Yükselmesine Neden Oldu”

Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (ÇAĞ-SEN), Türk Lirası’ndaki değer kaybı ve dövizdeki yükselişe dikkat çekerek, bunun tüm mal ve hizmet fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu kaydetti.

ÇAĞ-SEN: “Dövizdeki Yükseliş Tüm Mal Ve Hizmet Fiyatlarının Yükselmesine Neden Oldu”

Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (ÇAĞ-SEN), Türk Lirası’ndaki değer kaybı ve dövizdeki yükselişe dikkat çekerek, bunun tüm mal ve hizmet fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu kaydetti.

17 Nisan 2018 Salı 11:48
ÇAĞ-SEN: “Dövizdeki Yükseliş Tüm Mal Ve Hizmet Fiyatlarının Yükselmesine Neden Oldu”
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Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (ÇAĞ-SEN), Türk Lirası’ndaki değer kaybı ve dövizdeki yükselişe dikkat çekerek, bunun tüm mal ve hizmet fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu kaydetti.

Sendika Başkanı Mehmet Davulcu yaptığı yazılı açıklamada, maaş ve ücretlerin satın alma gücünün hızlı bir şekilde gerilediğini, dar ve sabit gelirli kesimlerin ciddi geçim sıkıntısına itildiğini ifade etti.

Koalisyon hükümetinin, “Dövizin yükselişi karşısında önlemler almak için çalışma başlattığını” açıkladığını hatırlatan Davulcu, bu açıklamanın üzerinden zaman geçmesine karşın hiçbir önlem alınmadığını savundu.

“Bu gibi enflasyonist durumlarda alınması gereken önlemler bellidir ve yasalarla düzenlenmiştir” ifadelerini kullanan Davulcu, bu gibi durumlarla ilgili olarak Kamu Görevlileri Yasası’nın hayat pahalılığı ödeneği öngördüğünü hatırlattı. Davulcu şöyle devam etti:

“Geçmişte enflasyonun yüksek olduğu dönemde hayat pahalılığı ödeneği 2 ayda bir ödenmekteydi. Enflasyondaki gerileme dikkate alınarak bu ödenek 6 ayda bir şekline getirildi. Şimdilerde TL'nin değer kaybı nedeniyle yaşanan yüksek enflasyon yaşanmakta olduğuna göre alınması gereken ilk önlem hayat pahalılığı ödeneğinin 4 ayda bir verilmesinin sağlanmasıdır.

Bununla birlikte, Asgari Ücretler Yasası enflasyonun yüksek olduğu dönemler için asgari ücretin yılda 3 kez belirlenmesini öngörmektedir.

Türk Lirası'nın hızlı değer kaybına bağlı yüksek enflasyon karşısında hükümetin çaresizmiş gibi rol yapması kabul edilemez bir tutumdur. Çare vardır ve yasalarla belirlenmiştir. Hayat pahalılığı ödeneği 4 ayda bir verilmeli ve asgari ücret hemen ikinci kez belirlenerek yükseltilmelidir.”

 

Son Güncelleme: 17.04.2018 15:03
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