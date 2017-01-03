ÇAĞ-SEN'DEN KTÖS’E DESTEK

Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (ÇAĞ-SEN), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’na (KTÖS) yönelecek her türlü tehdit ve baskıya karşı öğretmenlerin yanında olacağını bildirdi.

ÇAĞ-SEN Başkanı Mehmet Davulcu yaptığı yazılı açıklamada, “hükümet ortakları UBP ve DP’nin federal çözüm yönündeki isteksizliklerinden kaynaklanan “endişemiz var” şeklinde özetlenebilecek tutumunun da teşvik ettiği bazı çözüm karşıtı şoven çevrelerin gerilim yaratıp tırmandırmak için gayretkeşlik içine girdiklerini” ileri sürdü

Davulcu, üyelerine yılbaşı hediyesi olarak dağıttığı ajandadaki dip notlar bahane edilerek KTÖS aleyhine linç kampanyası başlatıldığını belirtti.

Davulcu, hükümete düşen görevin toplumu ayrıştırıp bundan siyasi çıkar umanların karşısında tavır almak olduğunu kaydetti.

Davulcu, “Koalisyon hükümetini yapay gerilim yaratmaya dönük çabalardan vazgeçmeye ve toplumu bölüp siyasi çıkar sağlamaya çalışanların karşısında durmaya davet ederiz” ifadelerini kullandı.