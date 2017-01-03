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03 Ocak 2017 Salı 10:20

ÇAĞ-SEN'DEN KTÖS’E DESTEK

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ÇAĞ-SEN'DEN KTÖS'E DESTEK
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ÇAĞ-SEN'DEN KTÖS’E DESTEK

Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (ÇAĞ-SEN), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’na (KTÖS) yönelecek  her türlü tehdit ve baskıya karşı öğretmenlerin yanında olacağını bildirdi.

ÇAĞ-SEN Başkanı Mehmet Davulcu yaptığı yazılı açıklamada, “hükümet ortakları UBP ve DP’nin federal çözüm yönündeki isteksizliklerinden kaynaklanan “endişemiz var” şeklinde özetlenebilecek tutumunun da teşvik ettiği bazı çözüm karşıtı şoven çevrelerin  gerilim yaratıp tırmandırmak için gayretkeşlik içine girdiklerini” ileri sürdü
Davulcu, üyelerine yılbaşı hediyesi olarak dağıttığı ajandadaki dip notlar bahane edilerek KTÖS aleyhine linç kampanyası başlatıldığını belirtti.

Davulcu, hükümete düşen görevin  toplumu ayrıştırıp bundan siyasi çıkar umanların karşısında tavır almak olduğunu kaydetti.

Davulcu, “Koalisyon hükümetini yapay gerilim yaratmaya dönük çabalardan vazgeçmeye ve toplumu bölüp siyasi çıkar sağlamaya çalışanların karşısında durmaya davet ederiz” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler
KTÖSÇAĞ-SENDestek
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