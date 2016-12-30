FLAŞ HABER

Kayıp Aranıyor!

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Aralık 2016 Cuma 11:58

ÇAĞ-SEN: “2016 BARIŞI DA REFAHI DA GETİRMEDİ”

.

ÇAĞ-SEN: '2016 BARIŞI DA REFAHI DA GETİRMEDİ”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
ÇAĞ-SEN: “2016 BARIŞI DA REFAHI DA GETİRMEDİ”

Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (Çağ-Sen), 2016’nın KKTC’ye ve tüm dünyaya barışı getiremediği gibidar ve sabit gelirlilere refah da sağlayamadığını kaydetti.

Yeni yıla girerken asgari ücretin vaktinde belirlenmesi için çalışma başlatılmasının olumlu bir gelişme olduğunu kaydeden Çağ-Sen, asgari ücretin brütü değil netinin önemli olduğunu, yılın ilk yarısı için net asgari ücretin 2 bin 200 TL olması gerektiğini ifade etti.

Çağ-Sen Genel Başkanı Mehmet Davulcu yazılı açıklamasında, 2016’da asgari ücretin yıl başında değil, temmuz ayında ve sadece bir kez belirlenmesiyle işçi sınıfının daha da fakirleştirildiğini savundu.

Davulcu, kamu çalışanlarının sendikalaşma oranının gerilediğini, özel sektör çalışanlarının sendikalaşma oranının ise hiç ilerlemeyerek yine sıfıra çok yakın kaldığını belirtti.

Davulcu, şu ifadelere yer verdi:

“2017 yılına adım atmak üzere olduğumuz şu saatlerde toplumumuz, siyaset kurumundan kısır çekişmeler yerine kitleleri kucaklayıp ileriye taşıyacak politikalar ve açılımlar beklemektedir. Toplumun yatırımcı ve işveren çevreleri dünyayla bütünleşmiş, demokratikleşmiş, bürokrasisini en aza indirgemiş, istikrarlı yönetim beklemektedir. İşçi, köylü ve esnaf toplumun orta ve alt katmanlarına yönelik ağır sömürü koşullarının kaldırılmasını ve sosyal devlet olmanın gereklerinin hakkını vererek yerine getirilmesini beklemektedir.”

“AGARİ ÜCRET 2 BİN 200 TL OLMALI”

Dünyada savaşların son bulup barışın yeşermesini dileyen Davulcu,  Kıbrıs’ta yılın ilk yarısında anlaşma sağlanıp siyasi çözüme ulaşılmasını arzu ettiklerini de vurguladı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
ÇAĞ-SENYeni YılMehmet Davulcu
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LAÜ’de “Yükseliş Yılı” Kutlandı LAÜ’de “Yükseliş Yılı” Kutlandı
CUMHURBAŞKANI AKINCI, LEFKOŞA ÇARŞISINDA ESNAF VE VATANDAŞLARLA BULUŞTU CUMHURBAŞKANI AKINCI, LEFKOŞA ÇARŞISINDA ESNAF...
LEFOŞA DEVLET HASTANESİ PARK YERLERİ YENİLENİYOR… LEFOŞA DEVLET HASTANESİ PARK YERLERİ YENİLENİYOR…
GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ ATATÜRK KREŞ VE ANAOKULU MİNİKLERİ YENİ YIL KUTLAMASINDA EĞLENDİ GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ ATATÜRK KREŞ VE ANAOKULU...
GAÜ AMERICAN FUTURE COLLEGE SPORCULARI, ATATÜRK KOŞULARI, YILDIZ KIZLARDA ‘LEFKOŞA BÖLGESİ BİRİNCİLİĞİ’Nİ ELDE ETTİ. GAÜ AMERICAN FUTURE COLLEGE SPORCULARI, ATATÜRK...
GİAD’DAN TC BAŞBAKANI YILDIRIM’A ZİYARET GİAD’DAN TC BAŞBAKANI YILDIRIM’A ZİYARET
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

LAÜ’de “Yükseliş Yılı” Kutlandı

Haberi Oku