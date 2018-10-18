banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97655
ALTIN
219.687
DOLAR
5.5780
STERLİN
7.3011
EURO
6.4086
Motosikletle bisikletin çarpıştığı kazada bir kişi ağır yaralandı
FECİ KAZA: 1 AĞIR YARALI
Uyuşturucu zanlıları teminata bağlandı
Uyuşturucu zanlıları teminata bağlandı
Lapta’da tecavüz soruşturması
Lapta’da tecavüz soruşturması
Sokak ortasında tüfekle tehdit
Sokak ortasında tüfekle tehdit
banner282

Çağ 15 ay hapis yatacak

 Lefkoşa’da evinde kaldığı arkadaşının Laptop ve telefonunu çalan zanlı Özgür Çağ aleyhindeki karar bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti huzurunda açıklandı.

Çağ 15 ay hapis yatacak

 Lefkoşa’da evinde kaldığı arkadaşının Laptop ve telefonunu çalan zanlı Özgür Çağ aleyhindeki karar bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti huzurunda açıklandı.

18 Ekim 2018 Perşembe 16:42
Çağ 15 ay hapis yatacak

Çağ 15 ay hapis yatacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manset Özel Haber

 Lefkoşa’da evinde kaldığı arkadaşının Laptop ve telefonunu çalan zanlı Özgür Çağ aleyhindeki karar bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti huzurunda açıklandı.
Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oybirliği ile vermiş olduğu kararı Başkan Aksun açıkladı. Aksun kararda sanığın işlemiş olduğu suçun çok ciddi ve vahim suçlardan olduğunu ve sanığın benzer suçtan sabıkası olmasına rağmen suç işlemeye devam ettiğini belirterek bu durumun aleyhine ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildiğini söyledi. Başkan Fadıl Aksun kendisine güvenip evine alan arkadaşının bilgisayarı ve cep telefonunu çalan sanığa verilecek en uygun ve adil cezanın hapis cezası dışında bir ceza olamayacağının altını çizdi. Aksun aktarmış olduğu olgular ışığında sanığı heyet olarak oy birliği ile 15 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.


 Salih ile çalmış olduğu eşyaları alan zanlı Sami Fehim dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İbrahim Toz olayla ilgili bulguları aktardı. Toz huzurda bulunan zanlı Özgür Salih’in 7 Temmuz tarihinde Lefkoşa’da evinde kaldığı arkadaşı C.M’ye ait laptop ve cep telefonunu çaldığı söyledi. Polis zanlının yapılan şikâyet üzerine önceki gün tespit edilerek tutuklandığını ve gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirtti. Polis memuru İbrahim Toz zanlının vermiş olduğu ifadesinde söz konusu bilgisayarı huzurda bulunan zanlı Sami Fehim’e verdiğini itiraf etmesi üzerine Fehim’inde tutuklandığını ve evinde yapılan aramada söz konuş cep telefonu ve Nikon ve Canon marka fotoğraf makinesi tespit edildiğini söyledi. Polis zanlıda ayrıca bahse konu cep telefonunda bulunarak emare alındığını söyledi. Polis memuru İbrahim toz mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlı Özgür Salih Çağ’ın iki ayı aşmamak üzere Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verirken zanlı Sami Fehim’in ise yurtdışına çıkışını yasaklanması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması ve haftada iki gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi. 

Anahtar Kelimeler:
çağHapis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atun: “seçilirsem Ubp’yi İktidara Taşıyacağım”
Atun: “seçilirsem Ubp’yi İktidara Taşıyacağım”
Meclis Komitesi Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı’nın Genel Görüşmesini Yaptı
Meclis Komitesi Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı’nın Genel Görüşmesini Yaptı
Maliye Bakanı Denktaş, Bay-sen Heyetini Kabul Etti
Maliye Bakanı Denktaş, Bay-sen Heyetini Kabul Etti
"kızılay Kampüste" Projesi Kapsamında Ydü'de 161 Ünite Kan Toplandı
Ilgaz’da Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Ilgaz’da Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Kıbrıs Türk Ticaret Odası İle Silifke Ticaret Odası Arasında İşbirliği Anlaşması İmzalandı
Kıbrıs Türk Ticaret Odası İle Silifke Ticaret Odası Arasında İşbirliği Anlaşması İmzalandı
Motosikletle bisikletin çarpıştığı kazada bir kişi ağır yaralandı
Motosikletle bisikletin çarpıştığı kazada bir kişi ağır yaralandı
Hemşire ve Ebelerden hükümete “hayat pahalılığı” uyarısı …
Hemşire ve Ebelerden hükümete “hayat pahalılığı” uyarısı …
Mormenekşe Kadınlar Birliği Öncülüğünde Muratağa Meydanı’nda Hafta Sonu Şenlik Düzenlenecek
Mormenekşe Kadınlar Birliği Öncülüğünde Muratağa Meydanı’nda Hafta Sonu Şenlik Düzenlenecek
Erhürman: “Siyasi eşitlik olmazsa olmazımızdır“
Erhürman: “Siyasi eşitlik olmazsa olmazımızdır“

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim