Çader 14 Aralık’ta Genel Kurula Gidiyor





Lefkoşa, 17 Kasım 18 : Çatalköyü Geliştirme ve Kültür Derneği (ÇADER) 14 Aralık’ta yapılacak genel kurulda yeni yönetimini belirleyecek.Dernek Başkanı Sezay Özgüm’ün yazılı açıklamasına göre, köyün gelişimine birçok faaliyetiyle katkı yapan ÇADER, genel kurulunu 14 Aralık’ta saat 10.00’da, Şehit Kamil Dimililer Caddesi’ndeki ÇADER lokalinde yapacak.Genel kurulda divan ve açılış konuşmasının adından faaliyet raporu ve mali rapor üyelerin onayına sunulacak, ardından yönetim organlarının seçimi yapılacak. Genel kurul, dilek ve temennilerle sona erecek.ÇADER Başkanı Sezay Özgüm, Çatalköy’e gönül veren bütün üyeleri genel kurula katılmaya çağırdı.(RÇ/FEZ)