Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114930
ALTIN
168.631
DOLAR
3.9520
STERLİN
5.5508
EURO
4.8717
Para kambiyo yasasına aykırı hareket
Para kambiyo yasasına aykırı hareket
Bir Fetö Operasyonu Daha
Bir Fetö Operasyonu Daha
Çek sahteleme, tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini
Çek sahteleme, tedavüle sürme ve...
Girne’de kaza
Girne’de kaza
banner256
Flaş Haber
Girne’de kaza
Kapat

Buzluğun içine bozuk para koymak hayat kurtarıyor

Diyelim ki, uzun süreli bir tatile çıkacaksınız ve evde olmayacaksınız; fakat evde yiyecekleriniz var ve onları atmak istemiyorsunuz. Çözüm şu: buzluğa bozuk para koymak!

Buzluğun içine bozuk para koymak hayat kurtarıyor

Diyelim ki, uzun süreli bir tatile çıkacaksınız ve evde olmayacaksınız; fakat evde yiyecekleriniz var ve onları atmak istemiyorsunuz. Çözüm şu: buzluğa bozuk para koymak!

31 Mart 2018 Cumartesi 18:28
Buzluğun içine bozuk para koymak hayat kurtarıyor
banner238

En iyi çözüm tabi ki buzluk! Eğer yiyecekleri buzdolabının buzluk kısmına ya da derin dondurucuya atarsanız, döndüğünüzde ilk günkü gibi taze yiyebilirsiniz.

Peki, dondurma işleminin sağlıklı bir şekilde gerçekleşip gerçekleşmemiş olduğundan nasıl emin olabilirsiniz? Tabi ki, tek bir demir parayla!

Bir bardağın içerisine su doldurun ve buzluğa koyun. Bardaktaki su donduktan sonra üzerine bir tane demir para yerleştirin ve buzluğu kapatın. Döndüğünüzde para hala donmuş suyun üzerindeyse, yiyecekleriniz sağlıklı demektir.

Para, bardağın dibine çökmüş ise o yiyecekleri sakın yemeyin. Bu, buzdolabınızın yiyecekleri yeterince soğutamadığını ve yiyecekleri koruyan buzun eridiğini gösterir. Demir parayı ne kadar dipte bulursanız, yiyeceklerinin bakterilenmiş ya da çürümüş olma riski artacaktır. Küçük ve sade bir hareket bile önemli şeyleri anlamak için ne kadar etkili, öyle değil mi? Böyle faydalı bilgilerle karşınıza çıkmaya devam edeceğiz, siz de bizi takip etmeye devam edin.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polis uyardı: "Dolandırıcılara itibar etmeyiniz"
Polis uyardı: "Dolandırıcılara itibar etmeyiniz"
Son dakika...Ünlü İsimden Kötü Haber
Son dakika...Ünlü İsimden Kötü Haber
'Survivor 2018'de şok suçlama: Böyle bir ihanet olamaz!
'Survivor 2018'de şok suçlama: Böyle bir ihanet olamaz!
"SİGARA KULLANANLARDA BAŞ, BOYUN KANSERİ GELİŞME RİSKİ 10 KAT FAZLA"
"SİGARA KULLANANLARDA BAŞ, BOYUN KANSERİ GELİŞME RİSKİ 10 KAT FAZLA"
Mahkemeden kahveye ‘kanser uyarısı’ kararı
Mahkemeden kahveye ‘kanser uyarısı’ kararı
Arka Sokaklar’da Tekin, kendisinden 15 yaş büyük sevgili yaptı
Arka Sokaklar’da Tekin, kendisinden 15 yaş büyük sevgili yaptı
Instagram’dan yeni haber!
Instagram’dan yeni haber!
 Lefkoşa’da beşinci kez Avrupa  Rallisi heyecanı yaşanacak.
 Lefkoşa’da beşinci kez Avrupa  Rallisi heyecanı yaşanacak.
Tabuta cenazeyi koymayı unuttular!
Tabuta cenazeyi koymayı unuttular!
Çirkin gerçek' ortaya çıktı
Çirkin gerçek' ortaya çıktı

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim