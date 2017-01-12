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12 Ocak 2017 Perşembe 10:18

BÜYÜKKONUK’TA ÜRETİCİLERE BAĞ EĞİTİMİ

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BÜYÜKKONUK'TA ÜRETİCİLERE BAĞ EĞİTİMİ
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BÜYÜKKONUK’TA ÜRETİCİLERE BAĞ EĞİTİMİ

Büyükkonuk bölgesindeki üreticilere bağcılıkla ilgili eğitim verildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi ile Büyükkonuk Belediyesi işbirliğinde düzenlenen eğitim çalışmasında, bölge üreticilerine bağ budanması, hastalık ve zararlılarıyla mücadele konularında bilgilendirildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Tarım Dairesi uzmanları tarla günü ve gece eğitimi kapsamında üreticilerin tarlalarını ziyaret ederek uygulamalı bağ budanması;  The Pine View tesislerinde de  “Bağ Hastalık ve Zararlılarıyla Mücadele” konusunda eğitim verdi.

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