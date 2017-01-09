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09 Ocak 2017 Pazartesi 08:14

BÜYÜKKONUK’TA “TARLA GÜNÜ” VE GECE EĞİTİMİ…

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BÜYÜKKONUK'TA 'TARLA GÜNÜ” VE GECE EĞİTİMİ…
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BÜYÜKKONUK’TA “TARLA GÜNÜ” VE GECE EĞİTİMİ…

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi ile Büyükkonuk Belediyesi işbirliğinde bölge üreticilerine yönelik bağ budanması ile hastalık ve zararlılarıyla mücadele konusunda tarla günü ve gece eğitimi düzenlenecek.

Bu çerçevede 11 Ocak Çarşamba günü, saat 14.00’te Büyükkonuk Belediyesi önünde toplanılarak üreticilerin tarlaları ziyaret edilecek ve bağ budanması konusunda eğitim verilecek.

Tarım Bakanlığından verilen bilgiye göre, aynı akşam saat 19.00’da Büyükkonuk Belediyesi’ne bağlı The Pine View tesislerinde Tarım Dairesi uzmanları tarafından bölge üreticilerine “Bağ Hastalık ve Zararlılarıyla Mücadele” konusunda eğitim verilecek.

Tarla günü ve gece eğitimi bölge üreticilerinin tümüne açık olacak.

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Anahtar Kelimeler
BüyükkonukEğitimTarla Günü
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