Büyükkonuk’da 12 sandıktan 5’i açıldı

YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ GAYRI RESMİ SONUÇLARI
24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi gayrı resmi sonuçları açıklamaya devam ediyor.
Yüksek Seçim Kurulu’nda açıklanan gayrı resmi sonuçlara göre, Büyükkonuk’da toplam 12 sandıktan 5’i açıldı.
Buna göre, kayıtlı seçmen 2647; Oy kullanan seçmen sayısı 732; Geçerli oy sayısı 703 ; Geçersiz oy 29.
Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı
UBP Ahmet Sennaroğlu (UBP) 398
BAĞ64 Ali Sanatkar (BAĞ64) 0
BAĞ61 Halil Güney (BAĞ61) 11
BAĞ63 Metin Gökalp (BAĞ63) 264
BAĞ62 Mustafa Haset (BAĞ62) 30
Son Güncelleme: 24.06.2018 21:00