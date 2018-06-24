Büyükkonuk’da 12 sandıktan 5’i açıldı

YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ GAYRI RESMİ SONUÇLARI



24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi gayrı resmi sonuçları açıklamaya devam ediyor.



Yüksek Seçim Kurulu’nda açıklanan gayrı resmi sonuçlara göre, Büyükkonuk’da toplam 12 sandıktan 5’i açıldı.



Buna göre, kayıtlı seçmen 2647; Oy kullanan seçmen sayısı 732; Geçerli oy sayısı 703 ; Geçersiz oy 29.





Adayların pusula sırasına göre dağılımı şöyle:Adayın PartisiAday AdıOy ToplamıUBPAhmet Sennaroğlu (UBP)398BAĞ64Ali Sanatkar (BAĞ64)BAĞ61Halil Güney (BAĞ61)11BAĞ63Metin Gökalp (BAĞ63)264BAĞ62Mustafa Haset (BAĞ62)30