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Büyükkonuk’a teşekkür plaketi

Büyükkonuk’a teşekkür plaketi

21 Kasım 2018 Çarşamba 10:46
Büyükkonuk’a teşekkür plaketi

Güreşseverler Derneği, Büyükkonuk Beldesi İsmet Atlı Spor Kulübü’ne teşekkür plaketi verdi.

Güreşseverler Derneği Başkanı Yücel Hatay ile yönetim kurulu üyeleri Mehmet Refikoğlu, Mustafa Denizgezen ve Arif Kanlıada, 19 Kasım 2018 Pazartesi akşamı Büyükkonuk’a gitti.

Konukları karşılayan Büyükkonuk Beldesi İsmet Atlı Spor Kulübü Başkanı Mustafa Damar ve yönetim kurulu üyeleri, çalışmaları hakkında bilgi vererek sorunlarını aktardı. Güreş çalışmalarının yapıldığı salon da gezilerek Güreşseverler Derneği’nin teşekkür plaketi dernek başkanı Yücel Hatay tarafından kulüp Başkanı Mustafa Damar’a sunuldu.

Güreş eğitim merkezi önerisi

Yücel Hatay, kulübün güreş çalışmalarını takdirle izlediklerini, özellikle 12 köyün gençlerinden oluşan takımın Güreş Ligleri’ne yeni bir heyecan kattığını gördüklerini belirtti.

Bölgede yüksek güreş potansiyeli olduğunun ortaya çıktığını söyleyen Yücel Hatay, Büyükkonuk’a bir güreş eğitim merkezi kurulmasının gündeme getirilmesini önerdi.

Merhum ünlü dünya ve olimpiyat şampiyonu güreşçi İsmet Atlı’nın akrabalarının da köyde bulunduğunu, kulübe onun ismini vermekten gurur duyduklarını belirten başkan Mustafa Damar, özveriyle çalıştıklarını, tasarladıkları projelerinin gerçekleştirilmesi için ilgililerin desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

12 Köyden 48 Güreşçi

48 güreşçisi bulunan Büyükkonuk Beldesi İsmet Atlı Spor Kulübü’nün oluşturulduğu köyler şunlar:

Büyükkonuk, Çayırova, Yeşilköy, Boltaşlı, Ziyamet, Kumyalı, Pamuklu, Bafra, Yedikonuk, Kaplıca, Mersinlik, Tuzluca.

Son Güncelleme: 21.11.2018 11:51
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