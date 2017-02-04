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04 Şubat 2017 Cumartesi 12:40

Büyükkonuk Belediyesi’ne Ait The Pineview Tesisleri Başbakan Özgürgün Tarafından Açıldı

Büyükkonuk Belediyesi’ne ait The Pine View tesisleri bugün düzenlenen törende Başbakan Hüseyin Özgürgün tarafından açıldı.

Büyükkonuk Belediyesi'ne Ait The Pineview Tesisleri Başbakan Özgürgün Tarafından Açıldı
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ÖZGÜRGÜN: “2017 YATIRIMLAR AÇISINDAN ATILIM YILI OLACAK”

Lefkoşa, 4 Şubat 17 (.): Büyükkonuk Belediyesi’ne ait The Pine View tesisleri bugün düzenlenen törende Başbakan Hüseyin Özgürgün tarafından açıldı.

Özgürgün törendeki konuşmasında, “2017 yatırımlar açısından atılım yılı olacak” dedi.

Açılış töreni, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal marşının okunmasıyla başladı.

Daha sonra, Büyükkonuklu şair Mehmet Milli, Başbakan Hüseyin Özgürgün için yazdığı şiiri okudu.

Törende konuşan Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, uzun süre verilen mücadele sonucunda The Pine View tesislerinin halkın hizmetine kazandırıldığını kaydetti.

Tesiste en iyi şekilde hizmet vermeyi amaçladıklarını söyleyen Sennaroğlu, belediyeciliğin ekip işi olduğunu ifade etti ve ekibi ile uyumlu bir şekilde çalışmalara devam edeceğini sözlerine ekledi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, benzer tesisin diğer bölgelere kazandırılması için de çalıştıklarını söyleyerek, kültürün yaşatılması için yapılan etkinliklerin ülke turizmine de katkı sağladığını kaydetti.

Ülkede yapılan etkinlik ve festivallerin bir plan ve program çerçevesinde takvimlendirileceğini ve ülkeyi ziyaret eden turistlerin söz konusu etkinlikleri ziyaret edebileceğini anlatan Ataoğlu,  böylelikle ülkeye gelen turist sayısını da arttırmayı hedeflediklerini belirtti.

Başbakan Hüseyin Özgürgün de, tesisi ilk kez ziyaret ettiğini ve güzelliğinden etkilendiğini kaydederek, Belediye Başkanı Sennaroğlu’nun tesisi geri almak için kendinden yardım istediği süreci anlattı.

Belediye Başkanı Sennaroğlu’nun gayretleri ile tesisin yeniden bölge halkına kazandırıldığını ifade eden Özgürgün, hükümetlerin sorun çözmek için bulunduğunu dile getirdi.

Özgürgün: “sorunu çözdük. Böyle güzel bir açılışta heyecanlı bölge halkının mutluluğunu görmek de siyasetçinin ödülü. Umarım her attığımız adımda her yaptığımız işte gerek ülkemize gerekse bölgelerimize faydalı olacak bu tip projeleri ve organizasyonları halkımızı mutlu edecek adımları atarız. Siyasette bizim hedefimiz budur” dedi.

9 aylık hükümet süresince böylesi güzel projelere imza atmayı başardıklarını kaydeden Başbakan Özgürgün, eksikliklerin, sorunların ve hizmetlerin bitmeyeceğini belirtti ve söz konusu sorunları el birliğiyle çözmek için çalışacaklarını vurguladı.

Başbakan Özgürgün,  ülkede birçok projenin başladığını birçoğunun ise başlamak üzere olduğunu anlatarak, “bunların içerisinde altyapı projeleri var, tesisler var. KKTC turizm ve üniversite adasıdır. Böyle anılmaktan da çok mutlu oluyoruz. 2017 yılı bu anlamda bizim hükümetimiz de ülkemiz için de atılımların en üst düzeye çıkacağı yıl olacaktır” dedi.

Başbakan Özgürgün, tesisin hayırlı olmasını dileyerek konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ardından tören halk dansları gösterisi ile sürdü.
Daha sonra kurdele kesilerek tesisin açılışı gerçekleştirildi.
Açılışın ardından Başbakan Özgürgün ve konuklar tesisi gezdiler.

80 dönüm arazi içerisinde bulunan tesiste 55 yatak kapasiteli bungalovların yanı sıra halı saha, hayvanat bahçesi, yüzme havuzu, bisiklet sürüş alanı ve oyun alanları da yer alıyor…

(BRT/HA)

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