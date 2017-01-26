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26 Ocak 2017 Perşembe 19:28

Büyükkonuk EKO-Turizm Derneği Başkanlığına Kıymet Alibey Seçildi

Büyükkonuk EKO-Turizm Derneği Başkanlığına Kıymet Alibey Seçildi
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Büyükkonuk Eko-Turizm Derneği başkanlığına Kıymet Alibey seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Büyükkonuk Eko-Turizm Derneği Olağan Genel Kurul toplantısında yönetim, denetleme ve disiplin kurullarında görev alacak üyeleri seçti.

Yapılan seçim sonucunda seçilen isimler şöyle:

“Yönetim Kurulu: Başkan Kıymet Alibey, Başkan Yardımcısı Derya Ürüncüoğlu, Sekreter  Arzu Sığırcı, Veznedar, Tahsildar Şerife Demirli, Sosyal İşler Sorumlusu Ayşegül Yiğit, Faal Üyeler: Sözen Özanlar, Şerife Demirli.

Denetleme Kurulu: Başkan Lois Cemal, üyeler: Sonay Uzun, Kısmet Sevindi.

Disiplin Kurulu: Başkan Emel Çoban, üyeler Sadiye Komili, Reyhan Eryurt.”

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