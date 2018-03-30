BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ İLE DEV-İŞ ARASINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

30 Mart 2018 Cuma 14:18
Büyükkonuk Belediyesi ile Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na (DEV-İŞ) bağlı Devrimci Genel İş Sendikası arasında 2018-2019 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Anahtar Kelimeler:Büyükkonuk BelediyesiÖmer Naşit
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