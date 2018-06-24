Büyükkonuk Belediye Başkanı Tekrar UBP Adayı Ahmet Sennaroğlu oldu!

YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ GAYRI RESMİ SONUÇLARI





24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi gayrı resmi sonuçlarına göre Büyükkonuk Belediye Başkanı yüzde 55.56 oranla tekrar UBP adayı Ahmet Sennaroğlu oldu.



Yüksek Seçim Kurulu’nda açıklanan sonuçlara göre, Büyükkonuk’daki 12 sandıkta 2091 oydan 149 oy geçersiz sayıldı.



UBP belediye başkan adayı Ahmet Sennaroğlu 1079 oy alarak yüzde 55.56 oranla belediye başkanı seçildi.





Adayların pusula sırasına göre dağılımı şöyle;Adayın PartisiAday AdıOy ToplamıUBPAhmet Sennaroğlu (UBP)107955.56BAĞ64Ali Sanatkar (BAĞ64)0.41BAĞ61Halil Güney (BAĞ61)231.18BAĞ63Metin Gökalp (BAĞ63)73137.64BAĞ62Mustafa Haset (BAĞ62)1015.20