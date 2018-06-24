Büyükkonuk Belediye Başkanı Tekrar UBP Adayı Ahmet Sennaroğlu oldu!

YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ GAYRI RESMİ SONUÇLARI
24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi gayrı resmi sonuçlarına göre Büyükkonuk Belediye Başkanı yüzde 55.56 oranla tekrar UBP adayı Ahmet Sennaroğlu oldu.
Yüksek Seçim Kurulu’nda açıklanan sonuçlara göre, Büyükkonuk’daki 12 sandıkta 2091 oydan 149 oy geçersiz sayıldı.
UBP belediye başkan adayı Ahmet Sennaroğlu 1079 oy alarak yüzde 55.56 oranla belediye başkanı seçildi.
Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %
UBP Ahmet Sennaroğlu (UBP) 1079 55.56
BAĞ64 Ali Sanatkar (BAĞ64) 8 0.41
BAĞ61 Halil Güney (BAĞ61) 23 1.18
BAĞ63 Metin Gökalp (BAĞ63) 731 37.64
BAĞ62 Mustafa Haset (BAĞ62) 101 5.20