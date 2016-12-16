BÜYÜKKONUK BELDESİNDE TÜM ETKİNLİKLER İPTAL

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu Büyükkonuk Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen yeni yıl süslemeleri ve yeni yıl yemeğini iptal ettiklerini açıkladı.

BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ YENİ YIL YEMEĞİNİ İPTAL ETTİ

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu Büyükkonuk Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen yeni yıl süslemeleri ve yeni yıl yemeğini iptal ettiklerini açıkladı.

Sennaroğlu sözlerinde ülkemizde ve dünya da yaşanan acı olaylara değindi.

İşte Sennaroğlu’nun açıklaması;

‘’Büyükkonuk Beldesi olarak son zamanlarda yaşanan feci trafik kazaları ve bunun yanında Anavatan Türkiye’de yaşanan terör olayları ile Orta Doğu’da yaşanan iç savaş hepimizi derinden üzmüştür.

2017 yılını karşılamaya hazırlandığımız şu acı dolu günlerde Büyükkonuk Beldesi’nde yapılması planlanan ışıklandırma, süsleme etkinliğini ve her yıl düzenlenen Büyükkonuk Belediyesi yeni yıl yemeğini de bu nedenlerden dolayı iptal edilmiştir.’’

Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, Büyükkonuk Belediyesi Meclis Üyeleri ve Personelleri adına yaptığı açıklamada son dönemde gerek ülkemizde gerek Anavatan Türkiye ve dünyada meydana gelen acı olaylardan ötürü bu kararı aldıklarını ifade etti.

BÜYÜKKONUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI