Büyükelçisi Başçeri, Yödak Başkanı Büke’yi Kabul Etti





Lefkoşa, 7 Kasım 18 (.): Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Yükseköğrenim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Akile Büke ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.



Başçeri, kabulde yaptığı konuşmada, ülkenin baş sektörlerinden yükseköğrenimi denetleyen kurum olarak YÖDAK’ın çok önemli bir kurum olduğunu söyledi.



Görüşmede yükseköğrenim alanında neler yapılabileceğinin de konuşulacağını ifade eden Başçeri, Recep Tayip Erdoğan’ın Başbakan olduğu dönemde KKTC’deki yükseköğrenim hedefinin 2017’de aşıldığını, artan öğrenci sayısıyla birlikte ortaya çıkan derslik ve kalacak yer de dahil yeni duruma üniversitelerin uyum sağlamasının önemli olduğunu, bunun için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.



Başçeri, Türkiye Yükseköğrenim Kurumu’nun, YÖDAK’ın en büyük destekçisi olduğunu da ifade etti.



YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke ise, Büyükelçiliğin yükseköğrenim alanına önemli katkılarda bulunduğunu belirterek verilen destek için teşekkür etti.



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