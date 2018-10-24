Büyükelçi Kanbay, Meclis Başkanı Uluçay’a Veda Ziyaretinde Bulundu

Lefkoşa, 24 Ekim 18 (.): Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, veda ziyaretleri çerçevesinde, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’la görüştü.

Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda gerçekleşen görüşmede Kanbay, görevinin ay sonunda sona ereceğini, veda etmeye geldiğini söyledi.

Kurulan iyi ilişkiler ve işbirliği için Uluçay’a teşekkür eden Kanbay, çalışmalarında başarılar, gayret ve sabır diledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da, Kanbay’a KKTC’ye yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederek, “Katkılarınız ülke geleceği açısından önemli bir mihenk taşı olacak” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği ve koordinasyonun süreceğine işaret eden Uluçay, birlikte çalışarak, işbirliği yaparak ekonomik ve siyasi sıkıntıları bir bir aşacaklarını söyledi.

Uluçay, Kanbay’a hayatında başarı, huzur ve sağlık dileklerinde bulunarak, plaket takdim etti.

(GÖZ/HA) FOTOĞRAFLI