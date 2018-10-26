Büyükelçi Kanbay, İçişleri Bakanı Baybars’a Veda Etti

KANBAY: “KISA DÖNEMDE FAYDALI İŞLER YAPTIK”



Lefkoşa, 26 Ekim 18 (.): KKTC’deki görev süresi dolan Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a veda ziyaretinde bulundu.

Baybars’ın makamında saat 12.00’deki görüşmede konuşan Kanbay, İçişleri Bakanı Baybars’la kısa bir dönem çalışmalarına rağmen faydalı işler yaptıklarını belirtti ve destek ve yardımından dolayı Baybars’a teşekkür etti.

“YENİ BÜYÜKELÇİ KIBRIS’I YAKINDAN TANIYOR”

Baybars’ın yeni gelecek büyükelçiyle olumlu ve samimi bir diyalog ve iş birliği içinde çalışacağına inancını da dile getiren Kanbay, yeni Büyükelçi Ali Murat Başçeri’nin de Kıbrıs’ı yakından tanıyan biri olduğunu ifade ederek, çok yararlı işlere imza atacağını belirtti.

Kanbay, kabulünden dolayı Baybars’a teşekkür ederek, başarılı ve verimli bir siyaset hayatı diledi.

BAYBARS, KANBAY’A İŞ BİRLİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da 9 aylık kısa bir dönem birlikte çalıştıkları Kanbay’la ekonomik, sosyal ve iç işlerini ilgilen diğer konularda sıkı iş birliği fırsatı bulduklarını belirtti.

Türkiye ile ilişkilerin beklenen seviyede ilerlemesi ve bakanlık bünyesindeki birçok projenin desteklenmesi adına gösterdiği iş birliğinden dolayı Kanbay’a teşekkür eden Baybars, Kanbay’a emeklilik hayatında sağlıklı ve anılarını yazabileceği güzel günler diledi.

(RU/GÜL) FOTOĞRAFLI

Haber: Raif Uzkan -Fotoğraf: Süleyman Önal

