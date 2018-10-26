Büyükelçi Kanbay, Bakan Şahali’ye Veda Ziyaretinde Bulundu

KANBAY: “İNŞALLAH KALICI VE ADİL ÇÖZÜM MODELİYLE ÇEKİŞMELER SONA ERER””

ŞAHALİ: “KIBRIS TÜM BÜYÜKELÇİLERİN HAYATINDA KALICI İZ BIRAKIR”

Lefkoşa, 26 Ekim 18 (.): Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Kıbrıs’ta kalıcı, adil ve insanların kabul edebilecekleri bir çözüm modeliyle çekişmelerin sona ermesi temennisinde bulundu.

KKTC’deki görev süresi ay sonunda sona erecek olan Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali’ye veda ziyaretinde bulundu.

KANBAY

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Kanbay veda ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Bakan Şahali’ye siyasi yaşamında verimli ve başarılı çalışmalar diledi.

Kanbay, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntı döneminin aşılacağını, hem hükümetin çalışmaları doğrultusunda hem de adadaki imkânlar, fırsatlar ve potansiyel bakımından KKTC’yle ilgili güzel bir gelecek düşündüğünü söyledi.

Büyükelçi Kanbay, adadan ayrılırken kendisine düşüncelerinin ve beklentilerinin ne olduğunun sorulduğunu anlatarak, “Bence KKTC’yi iyi günler bekliyor. İnşallah siyasi alanda da adada bir kalıcı, adil ve insanların kabul edebilecekleri, sindirebilecekleri bir çözüm modeliyle çekişmeler sona erer. Bir kazan-kazan hedefiyle güzel yollara doğru devam edilir” dedi.

ŞAHALİ

Bakan Erkut Şahali, Büyükelçi Kanbay’a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Bakan Şahali, KKTC’de Türkiye Büyükelçiliği görevinin, her zaman için büyük sorumluluk gerektiren zor bir görev olduğunu belirterek, “Siz, hem Kıbrıs sorunu bağlamında çok hareketli bir dönemde hem de iç meseleler açsından zor bir zamanda görev aldınız. Dolasıyla gösterdiğiniz ilgi ve alaka için çok teşekkür ederim” dedi.

Büyükelçi Kanbay’la belli bir dönem birlikte çalışma fırsatı bulduklarını ifade eden Bakan Şahali, söz konusu dönemi, verimli ve yapıcı bir dönem olarak nitelendirdi.

Şahali, Büyükelçi Kanbay’ın yardımını ve desteğini esirgemediğini söyleyerek, şöyle devam etti:

“Eminim ki Türkiye hariciyesi, Kıbrıs konusuna birinci derece yakınlıkla hareket ediyor. Dolasıyla görev devredeceğininiz sayın büyükelçi de en az sizin kadar ilgi ve alakasını esirgemeyecek. Bizim en büyük gayretimiz, ülkelerimiz arasındaki dostluğun, kardeşliğin işbirliğinin artarak sürmesi, karşılıklı ihtiyacın bilenerek hareket edilmesidir. Elbette sizlerin de sağladığı destek, bizlerin iş görmede en büyük yardımcısı, itici gücüdür. Bizi yakından izleyeceğinizden eminim. Kıbrıs tüm büyükelçilerin hayatında kalıcı iz bırakır. Size, hem esenlik ve sağlık dilerim, hem de yeniden karşılaşabilmeyi temenni ederim.”

(TUĞ/ YIL) FOTOĞRAFLI