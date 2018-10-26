Büyükelçi Kanbay, Bakan Çeler’e Veda Ziyaretinde Bulundu



Lefkoşa, 26 Ekim 18 : KKTC’deki görev süresi ay sonunda sona erecek olan Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’e veda ziyaretinde bulundu.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre Çeler , görev süresinin sonunda emekliye ayrılacak olan Büyükelçi Kanbay’a bundan sonraki yaşamında sağlık, huzur ve mutluluk diledi.

Çeler, Kanbay\'a Bakanlığına bağlı engelli rehabilitasyon merkezlerine devam eden özel gereksinimli gençlerin yaptığı hediyeyi de takdim etti.

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