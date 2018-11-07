Büyükelçi Başçeri Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanı Atakan’ı Ziyaret Etti



Lefkoşa, 7 Kasım 18 :Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kabine üyelerine gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ı ziyaret etti.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre kabul sırasında konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Büyükelçi Başçeri’nin Kıbrıs’ı çok iyi bildiğini, burada uzun yıllar önemli görevlerde bulunduğunu belirterek Başçeri’nin Lefkoşa Büyükelçisi olarak atanmasının Kıbrıs Türk toplumu için büyük bir şans olduğunu kaydetti.

Atakan, Büyükelçi Başçeri’ye hitaben “Hoş geldiniz. Yeni görevinizde üstün başarı ve güzel işlere imza atmanızı dilerim” şeklinde konuştu.

Büyükelçi Başçeri de, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın İcracı bakanlıkların başında geldiğini, yakın işbirliğinin ileriki dönemde de yapılacak çalışmalarda sürdürüleceğini ve Türkiye olarak yardımcı olmaya devam edeceklerini ifade etti.

“Güzel işlere imza atacaksınız biz de katkı vereceğiz. Her türlü imkanımız sizinle birlikte olacak bundan emin olabilirsiniz” diyen Başçeri, geçmişte toplam 6 yıl Kıbrıs’ta görev yaptığını, bazı gelişme ve yaşananların geçmişini bildiğini ve toplumun hassasiyetleri ile beklentilerine cevap verecek şekilde çalışma imkanı bulacak olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

(ÖZ/YIL) FOTOĞRAFLI





