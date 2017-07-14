Büyükelçi Korkut: 'Türk Halkı Gösterdi Ki Halkın İradesine Karşı Darbeler Muvaffak Olamaz”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Fazıl Can Korkut, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı Türk halkının verdiği mücadeleye ilişkin, "Türk halkı gösterdi ki halkın iradesine karşı darbeler muvaffak olamaz. Türk halkı tam anlamıyla bir destan yazdı, bu bir demokrasi zaferi" şeklinde konuştu.

“TÜRK HALKI TAM ANLAMIYLA BİR DESTAN YAZDI, BU BİR DEMOKRASİ ZAFERİ"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Fazıl Can Korkut, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı Türk halkının verdiği mücadeleye ilişkin, "Türk halkı gösterdi ki halkın iradesine karşı darbeler muvaffak olamaz. Türk halkı tam anlamıyla bir destan yazdı, bu bir demokrasi zaferi" şeklinde konuştu.

Büyükelçi Korkut, FETÖ'nün geçen sene 15 Temmuz'daki darbe girişimi gecesinde yaşadıklarını ve Türk halkının darbeye karşı verdiği mücadeleye ilişkin düşüncelerini AA muhabiriyle paylaştı.

Tatil dönüşü 15 Temmuz Cuma günü sabahı Ankara'ya geldiğini anlatan Korkut, o akşam evine gelen misafirleri uğurladıktan bir süre sonra İngiltere'deki ablasının kendisini aradığını ifade etti.

Bunun üzerine bir haber kanalını açtığını belirten Korkut, o zaman ilk defa köprüdeki askerleri gördüğünü, daha sonra ise televizyonda "son derece şok edici olan 'TSK'nın yönetime el koyduğu' alt yazısını" okuduğunu söyledi. Korkut konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dakikalar geçip de işin rengi belli olduktan sonra, yani saat 23.00'ü biraz geçerken Başbakan Binali Yıldırım, 'bunun bir kalkışma olduğu' şeklinde açıklama yaptı. Gece yarısından biraz sonra da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cep telefonu bağlantısıyla o tarihi çağrıyı yaptı. Tabii o anda iki hissiyat var, beklenmedik her kötü olay karşısında ilk başta herkesin vereceği tepki gibi durumun gerçekliğini kavrayamadım önce. Gerçek olduğunu hazmettikten sonra ise tabii daha da kötü hissettim.

Darbeden önce de adım adım Türkiye'de tırmanan olaylar vardı. 2013 yılından itibaren bakarsak, Gezi olayları, 17-25 Aralık süreci, 2015 yazından sonra da 20 Temmuz Suruç'taki olayla terör tırmanmaya başladı. 20 Temmuz, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü, bizim bayramımız olduğu için çok iyi hatırlıyorum. Arkasından sayısını bile unuttuğumuz hadiseler oldu, her gün şehit haberleri geliyordu. En nihayetinde de darbe girişimi oldu. Olayların böyle bir gelişme zinciri oldu, hep üst akıldan bahsediliyor ya Türkiye'de. Irak ve Suriye'de olanlar da açık, ortada zaten. İnsan ister istemez bu konuşulanlar, yani Türkiye'nin de bir iç savaşa sürüklenmek istediği gibi şeyler gerçekleşiyor mu diye endişe duyuyor. Benim en fazla duyduğum endişe bu oldu."

Sabaha kadar uyumadığını dile getiren Korkut, "Sabah 02.30'ta Meclis'e bomba atılıyor, düşünün böyle bir şey savaşta olmadı" diye konuştu.

"TÜRK HALKI TAM ANLAMIYLA DESTAN YAZDI"

Büyükelçi Korkut, darbe girişiminin hezimete uğratılmasının ardından TBMM ziyaretini şöyle anlattı:

"Çok şükür sabaha çatışmalar bitti, darbeciler başarısız oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni hemen 16 Temmuz günü, öğleden sonra ziyaret ettim. Normalde cumartesi günleri cıvıl cıvıl olan Meclis, savaştan yeni çıkmış gibi bir görüntü veriyordu. İnsan olmaması, çatışmaların daha yeni bitmiş olması, özellikle Genelkurmay'ın önünden geçerken... Maalesef, Meclis'te bize maden ocaklarına inerken verilen kasklardan verildi, atılan bombanın yol açtığı hasarı gördük. Üzerinden daha 24 saat bile geçmemişti, çok üzücüydü."

Türk halkının FETÖ'nün darbe girişimi karşısında verdiği mücadeleyi Büyükelçi Korkut, "Türk halkı gösterdi ki halkın iradesine karşı darbeler muvaffak olamaz. Türk halkı tam anlamıyla bir destan yazdı, bu bir demokrasi zaferi" sözleriyle değerlendirdi.

Türkiye'de darbe girişiminin ardından çok kısa sürede normalleşmenin sağlandığını ve sonraki sürecin de çok iyi yönetildiğini ifade eden Korkut, Türkiye'nin her türlü teröre karşı uzun yıllardır mücadele etmesinin verdiği birikim ile bu süreci en hızlı şekilde ve en az zararla atlattığını kaydetti.



