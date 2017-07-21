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21 Temmuz 2017 Cuma 10:02

Büyükelçi Kanbay Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul Ve Yetimleri Derneği Heyetini Kabul Etti

Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları için KKTC’de bulunan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği heyetini kabul etti.

Büyükelçi Kanbay Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul Ve Yetimleri Derneği Heyetini Kabul Etti
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KANBAY: “GENÇLERE HIRS, KAVGACILIK VEYA DÜŞMANLIK AŞILAMAK İSTEMİYORUZ AMA GEÇMİŞİ DE İYİ BİLMELERİNİ ARZU EDİYORUZ”

URAN: “AMACIMIZ MÜCADELE VERİLEN DEĞERLERE SAHİP ÇIKMAK VE YAŞATMAK”

Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları için KKTC’de bulunan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği heyetini kabul etti.

Büyükelçi Kanbay, Büyükelçilik Rezidansında yer alan kabulde yaptığı konuşmada, geçmişte verilen mücadelelerin ve yapılan fedakarlıkların genç nesillere anlatılması, hatırlatılması ve o ruhun canlı tutulması gerektiğini söyledi.

Bazı geçlerin, “1974’te ne oldu” ve “Onlar (Kıbrıslı Rumlar) da acı çekti” şeklinde söylemler kullandığını ifade eden Kanbay, “Onlar ne zaman acı çekmişler hatırlayamıyorum” dedi.

Kıbrıs Rum kesiminde çocuklara “hastalıklı zihin” aşılamaya devam edildiğini kaydeden Kanbay, “Gençlere hırs, kavgacılık veya düşmanlık aşılamak istemiyoruz ama geçmişi de iyi bilmelerini arzu ediyoruz. Anne, baba ve dedelerinin yaşadıkları unutulur, başka hayaller ve rüyaların peşinden gidilirse ortaya yanılgılar, düşünceler ve siyasetler çıkar” şeklinde konuştu.

Kanbay, derneklerin temaslarında veya etkinliklerde geçmişin olaylarının ve mücadelelerinin anlatılmasının gerektiğini ifade  etti.

URAN

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Taner Uran, şehit ve malul derneklerinin milli günlerde gerçekleştirdiği karşılıklı ziyaretlerindeki  amacın “mücadele verilen değerlere sahip çıkmak ve yaşatmak” olduğunu söyledi.

1974 Barış Harekatının Kıbrıs’taki tüm halkların huzur ve güveni için gerçekleştirildiğini ifade eden Uran, Kıbrıslı Türklerin haklı davalarında her zaman yanında olduklarını dile getirdi.

Uran, şehitlere rahmet, gazilere de sağlık dileklerinde bulundu.

ERSAN

Ziyarette konuk heyete eşlik eden KKTC Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Ertan Ersan ise, kabulden dolayı teşekkür etti ve Kıbrıs Türkü ile  Türkiye halkının et ve tırnak gibi olduğunu belirtti.

Ziyaret anısına Kanbay’a plaket takdim edildi.

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