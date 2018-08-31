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Büyükbaş hayvan düşük zararı olan 128 üreticiye 91 bin 200 TL tazminat ödendiği duyuruldu

Büyükbaş hayvan düşük zararı olan 128 üreticiye 91 bin 200 TL tazminat ödendiği duyuruldu

31 Ağustos 2018 Cuma 10:58
Büyükbaş hayvan düşük zararı olan 128 üreticiye 91 bin 200 TL tazminat ödendiği duyuruldu

Genel Tarım Sigortası Fonu “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince Temmuz ayında Büyükbaş Hayvan Düşük Zararı olan 128 üreticiye 201 vaka için toplam 91 bin 200 TL tazminat ödendiğini duyurdu.

Genel Tarım Sigortası Fonu tarafından yapılan yazılı açıklamada banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatlarının hesaplarına yatırıldığı; hesap numarası vermeyen üreticilerin ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabilecekler ifade edildi.
 

Son Güncelleme: 31.08.2018 14:16
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