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14 Temmuz 2017 Cuma 12:09

Büyükbaş Destek Ödemeleri İle Narenciye Tür Değişimi Ödemeleri Yapıldı

Büyükbaş Hayvanbaşı Destek ödemelerinin ikinci yarısının ödendiği duyuruldu.

Büyükbaş Destek Ödemeleri İle Narenciye Tür Değişimi Ödemeleri Yapıldı
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 Büyükbaş Hayvanbaşı Destek ödemelerinin ikinci yarısının ödendiği duyuruldu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplam 22 bin 995 adet sağmal inek sahibi 742 üreticiye ödenen 2 milyon 79 bin 360 TL, Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası’na yatırıldı.

2014-2015 Dönemi “Narenciye İyileştirme ve Geliştirme Projesi” çerçevesinde, narenciye sahalarında tür değiştirme ve gençleştirme budaması yapan 122 narenciye üreticisine ödenen 594 bin 604 TL’nin Kooperatif Merkez Bankası’na yatırıldığı belirtildi.

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