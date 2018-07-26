Büyükada gemisi Mağusa limanında 28-29 Temmuz’da ziyaret edilebilecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Liman ziyaretinde bulunan TCG Büyükada (F-512) Korvetinin halkın ziyaretine açılacağı belirtildi.



Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan (GKK) verilen bilgiye göre, Milli Gemi (milgem) projesi kapsamında yerli imkanlar kullanılarak yapılan ve 2011 yılında suya indirilerek 27 Eylül 2013 tarihinde Türk deniz kuvvetleri tarafından envantere alınan hayalet savaş gemisi TCG Büyükada (F-512), Gazimağusa Limanında 28-29 Temmuz tarihlerinde 10.00- 12.00 ve 14.00-16.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.