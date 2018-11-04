Büyük Avın İlk Gününde Yaralanan Olmadı, İki Kişi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı

Lefkoşa, 4 Kasım 18 : Ava kapalı bölgede izinsiz avlanan iki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde yapılan rutin avcı kontrolleri sonucu iki kişinin Eski Lefkoşa-Ercan yolu arasında kalan 36 numaralı ava kapalı bölge içerisinde kanunsuz olarak avlandıklarının tespit edildiği kaydedildi. Sözkonusu iki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Açıklamada, bugün başlayan büyük av sırasında herhangi bir ateşli silah yaralanması yaşanmadığı da vurgulandı.

(FG)