Büyük Vurgun!

Zerocoin, standart Bitcoin para biriminin sunabildiğinden çok daha fazla gizlilik sunabilen kripto-para-birimi Zcash ve Monero'nun öncü olarak biliniyor.



Zerocoin kaynak kodundaki bir yazım hatası, bir saldırganın yaklaşık 592.000$ değerinde olan 370.000 Zerocoin çalmasına imkan tanıyan bir hatayı duyurdu. Zcoin ekibinin söylediğine göre, Zerocoin'in kaynak kodunda bırakılan fazladan bir karakter, bilinmeyen saldırgan tarafından kullanılan bir açıklığın oluşmasına sebep oldu.



Bu da saldırganın, var olan doğrulamalarını kullanarak fazladan Zerocoin harcamaları oluşturmasına imkan tanıdı. Başka bir deyiş ile saldırgan, tek bir para aktarımı yaptıktan sonra, bu aktarımı birden fazla kez gerçekleştirebilmekteydi.



Zcoin ekibi, hesabın iki ucunun eşleşmediğini fark etti. Zcoin ekibi, eşitliğin oluşmaması sebebiyle saldırıyı fark ettiklerini ve bu olmasa belki de açıklığı hiç fark edemeyeceklerini söyledi.



16 Şubat'ta fark edilen bu açıklık, çalınan 370.000 Zerocoin'in 350.000'inin satılmasına sebep oldu.



Zcoin veya XZC olarak da bilinen Zerocoin, Bitcoin'in üzerine kurulmuş bir kripto-para-birimi protokolü olarak, finansal gizlilik ve anonimlik garantisi veriyordu.