Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Ağustos 2017 Salı 10:23

Büyük Otellerin Doluluk Oranı Arttı, Küçük Otellerin Düştü

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’ne (KITOB) üye büyük otellerin Temmuz ayı doluluk oranı, geçen yıl Temmuz ayına göre yüzde 19 artarken, küçük otellerin ise yüzde 11 oranında düştü.

Büyük Otellerin Doluluk Oranı Arttı, Küçük Otellerin Düştü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

GENEL OLARAK YÜZDE 8 ARTIŞ YAŞANDI

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’ne (KITOB) üye büyük otellerin Temmuz ayı doluluk oranı, geçen yıl Temmuz ayına göre yüzde 19 artarken, küçük otellerin ise yüzde 11 oranında düştü.

KITOB’dan verilen bilgiye göre, birliğe üye 5 yıldızlı büyük tesislerin Temmuz ayı doluluk oranı yüzde 77 oldu, buna göre doluluk oranlarında 2016 Temmuz ayına göre yüzde 19, Haziran 2017’ye göre de yüzde 9 oranında artış yaşandı.

Küçük otellerde ise Temmuz ayı doluluk oranı yüzde 47 oldu, buna göre 2016 Temmuz ayına göre yüzde 11, Haziran 2017 ayına göre yüzde 2’lik düşüş gerçekleşti.

Genel olarak ise Temmuz ayı doluluk oranı yüzde 62 oldu, buna göre 2016 Temmuz’a göre yüzde 8,  Haziran 2017 ayına göre ise yüzde 5’lik artış yaşandı.

TABLO EKTE

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Akıncı, #unıtecyprusnow Platformu Temsilcilerini Kabul Etti Cumhurbaşkanı Akıncı, #unıtecyprusnow Platformu...
Tkp Yeni Güçler Gazimağusa’da Esnafla Biraraya Geldi Tkp Yeni Güçler Gazimağusa’da Esnafla Biraraya...
Boran Kültür Merkezi Aöa Öğrencileri Ve Ktös’e Destek Belirtti Boran Kültür Merkezi Aöa Öğrencileri Ve Ktös’e...
Çok Acil Kan Aranıyor Çok Acil Kan Aranıyor
Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Savaşan, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı Nedeniyle Mesaj Yayımladı Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Savaşan,...
Şanlı Erenköy Direnişi’nin 53’üncü Yıldönümü Ve Direnişte Şehit Düşenler 8 Ağustos’ta Erenköy’de Düzenlenecek Törenle Anılacak Şanlı Erenköy Direnişi’nin 53’üncü Yıldönümü...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Cumhurbaşkanı Akıncı, #unıtecyprusnow Platformu...
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, #UniteCyprusNow Platformu temsilcilerini kabul etti.

Haberi Oku