Büyük Otellerin Doluluk Oranı Arttı, Küçük Otellerin Düştü

GENEL OLARAK YÜZDE 8 ARTIŞ YAŞANDI

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’ne (KITOB) üye büyük otellerin Temmuz ayı doluluk oranı, geçen yıl Temmuz ayına göre yüzde 19 artarken, küçük otellerin ise yüzde 11 oranında düştü.

KITOB’dan verilen bilgiye göre, birliğe üye 5 yıldızlı büyük tesislerin Temmuz ayı doluluk oranı yüzde 77 oldu, buna göre doluluk oranlarında 2016 Temmuz ayına göre yüzde 19, Haziran 2017’ye göre de yüzde 9 oranında artış yaşandı.

Küçük otellerde ise Temmuz ayı doluluk oranı yüzde 47 oldu, buna göre 2016 Temmuz ayına göre yüzde 11, Haziran 2017 ayına göre yüzde 2’lik düşüş gerçekleşti.

Genel olarak ise Temmuz ayı doluluk oranı yüzde 62 oldu, buna göre 2016 Temmuz’a göre yüzde 8, Haziran 2017 ayına göre ise yüzde 5’lik artış yaşandı.

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