BÜYÜK KULÜP’ÜN YENİ BAŞKANI GÜNDÜZ KAPTANOĞLU OLDU



1882 yılında İngiliz Elçisi Sir Alfered Sandison tarafından diplomat, yönetici ve işadamlarından oluşan 30 kurucu üyenin sosyal amaçlarla kurduğu Büyük Kulüp, 21 yıl sonra yeni başkanını seçti. Büyük Kulüp’ün 21 yıl başkanlığını yapan Duran Akbulut’un geçtiğimiz mart ayında vefat etmesiyle 7 Mayıs Pazar günü 7 bin 900 kişinin üye olduğu Kulüp’te, olağanüstü genel kurul yapıldı. Bin 778 oy alan DATİ Yatırım Holding ve Kaptanoğlu Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Gündüz Kaptanoğlu yeni başkan seçildi. Başkanlık yarışını önde bitiren Kaptanoğlu şu açıklamalarda bulundu: “’Güleryüzlü kurumsal yönetim’ sloganıyla yola çıktık. Bu yüzden birinci hedefimiz kurumsallaşmak. Tabii bunun için üyelerimizin görüşlerini alarak hareket edeceğiz. Yine son yıllarda düğün salonu algısı oluşan Büyük Kulüp’ü, düğün salonu havasından çıkaracağız. Çünkü kulübümüz ticari amaçlı bir yer değildir.”1. Gündüz Kaptanoğlu- Kaptanoğlu Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı2. Melih Tavukçuoğlu-Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri (AYİDER) Başkanı3. Atilla Kıyat-Emekli Koramiral4. Prof. Dr. Mehveş Emeç Birol-Piyanist, Devlet Sanatçısı5. Prof. Dr. Ethem Tolga Galatasaray Üniversitesi Eski Rektörü6. M. Erkan Ülker-Einhell İntratek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı7. Ali Kösedeağ-Kösedağ Tel Örme-Çit San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı8. Murat Asım Kıncal-Sanset A.Ş. Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı9. Aslan Gülçiçek-MG Gülçiçek International Fragrance Company CEO’su10. Simla Türker Bayazıt-Türker Proje Yatırım Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi11.Nevhan Gündüz-Orge Elektrik Taahhüt A.Ş. CEO’suDeniz Vargeloğlu (Ajans Başkan Yardımcısı): 0212 269 16 73-74-0536 859 79 36 deniz@markasanat.net Adres: Aytar Cad. Ufuk Apt. No.16 D.1 Levent/Etiler